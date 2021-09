Hair care post vacanze? i consigli degli hairlovers per preparare i capelli all’autunno

LUGANO - Se anche i tuoi capelli portano i segni delle vacanze, sappi che il cambio stagione è il momento perfetto per concederti un restyling e una dose di coccole extra!

«Al rientro delle vacanze più che mai, i capelli necessitano di fare il pieno d'idratazione e nutrimento» spiega Miriana Lussana - proprietaria di un salone a Roveredo e promotrice della filosofia Vivi in Bellezza. «Alle mie clienti consiglio di mangiare in modo sano, prediligendo alimenti ricchi di vitamine e sali minerali che fanno bene ai capelli, e di coccolare le lunghezze dall’esterno con una hair care routine mirata e trattamenti professionali in salone, come la rigenerazione capillare Olaplex o K18».

Ma benessere e bellezza vanno in sinergia, come ricorda sempre Marco Pontillo - proprietario dei saloni PHS a Lugano.

«In estate il colore tende a spegnersi o – peggio – a ingiallirsi. Servono seduta di colorazione dal parrucchiere di fiducia e home care routine con shampoo e maschera specifici. Per quanto riguarda il taglio, invece, è importante eliminare punte sfibrate o, perché no, optare per un nuovo look che sancisca il passaggio alla nuova stagione e dia la carica per affrontare con stile i nuovi obiettivi e progetti».

E per contrastare la caduta stagionale dei capelli?

Patrick Merlo, proprietario dei saloni Merloland a Chiasso e BeBlonde a Mendrisio, non ha dubbi: «È bene limitare lo stress causato da styling a elevate temperature e integrare aminoacidi, minerali, vitamine. Fondamentale poi affidarsi a rituali mirati dal parrucchiere, ancor meglio se applicati con un massaggio ad hoc: così da stimolare il microcircolo, fornire nutrimento a livello dei follicoli e rinvigorire i capelli».

Vedi? Bastano pochi semplici accorgimenti per restituire vitalità e bellezza ai tuoi capelli!

E, se hai bisogno di mani esperte a cui affidarti, non ti resta che trovare il salone certificato Hairlovers più vicino a te!