Hairlovers Academy riapre le porte della formazione per hairstylist con la masterclass “Grey”

LUGANO - La nuova stagione formativa è ufficialmente ON. Si è appena concluso "Grey", seminario con Carlo Oliveri focalizzato sulle nuove sfumature di grigio di tendenza.

Il back to gray è una tendenza attualissima, complice la chiusura dei saloni nel periodo appena trascorso: periodo durante il quale molte donne hanno fatto i conti con la temuta ricrescita e gli stylist hanno reinventato le tendenze partendo proprio dalla valorizzazione dei capelli bianchi e dalla realizzazione di eleganti sfumature di grigio, oggi un vero must.

Partendo dai look creati dai grandi stylist su star come Jane Fonda e Sharon Osbourne, l'hair expert Carlo Oliveri ha svelato segreti e tecniche per riprodurre i grigi naturali di tendenza con tecniche di schiaritura innovative che danno vita a sfumature intense.

Prima tra tutte quella dell’Hair touch che, al contrario della classica decolorazione, prevede che il colore – cenere – venga applicato sulle ciocche di capelli più corte. O quella del Low light, in cui i capelli vengono prima decolorati e poi tonalizzati in argento attraverso la creazione di sottili diagonali. Passando poi per il Waving e i Baby highlights, insieme alle varie tecniche di decapaggio.

Fino alla realizzazione delle varianti più glamour, come le tonalità lavanda e rosate.

Un incontro ricco di valore, in perfetto stile HL. Ma la formazione professionale per parrucchieri firmata Hairlovers Academy continua con i prossimi appuntamenti in programma per i mesi di maggio e giugno: le imperdibili masterclass Brides, Sunny e Build your Editorial.

Visita il portale Hairlovers.Academy, scegli i corsi più adatti a te e riserva subito il tuo posto in aula: stanno per esaurirsi!

Cresci, crea e distinguiti con la formazione firmata HL.

A cura di Hairlovers