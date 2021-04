Bellissime cinquantenni: ecco le regole di primavera

PARADISO - Non si tratta di una nuova vita, e neppure si tratta di cambiamenti epocali. La risposta al raggiungimento della mezza età sta solo nel ciclo fisiologico della vita, certo con alcuni cambiamenti ma questo non deve stravolgere, ma essere il punto di ripartenza per amarsi ancora di più! Così Tereza Blank di Alivio Estetica Brasiliana a Paradiso, che da poco ha superato – con slancio e positività il traguardo che da sempre mette in crisi uomini e donne.

La sua è una ricetta semplice. Anche grazie alle conoscenze nel settore beauty, Tereza trasmette il suo sapere a tutte quelle donne che trovano nell’età un ostacolo difficile da superare. Tereza aggiunge: “Puoi mantenerti bella e tornare in linea, iniziando a percepire i cambiamenti del tuo corpo in modo positivo. Per farlo basta seguire alcune semplici regole che vanno tutte in un’unica direzione: adottare un sano stile di vita!

Per tornare in forma a 50 anni infatti non basta iniziare a muoversi e fare attività sportiva. Se l’allenamento non è accompagnato da piccoli cambiamenti nelle proprie abitudini comportamentali e alimentari, i risultati tarderanno a vedersi.

