Artigianato orafo, dalla creazione alla riparazione

BIRIONICO - Un percorso fatto di creatività, elevata professionalità, competenza, passione e abilità manuale accompagna da sempre l’artigiano orafo in tutte le fasi del suo complesso lavoro.

Piccole opere d’arte preziose, i gioielli richiedono mani esperte per essere creati e riparati. All’orafo vengono infatti affidati da terzi monili con spesso un grande valore economico e un grande significato affettivo. L’orafo deve conoscere a fondo le preziose materie che lavora con particolare riguardo alle gemme incastonate, la fragilità e la reazione che esse hanno affrontando i diversi processi di lavorazione dalla saldatura alle fasi di ripulitura finale. Non sono ammessi errori.

Solo anni di esperienza e sapienti mani d’artista possono assicurare tale livello di professionalità e competenza per un lavoro accurato e perfetto.

Il Maestro Orafo Davide Maule è un punto di riferimento in Ticino per tutti coloro che cercano un laboratorio artigianale dove poter affidare in totale sicurezza i propri monili o dove poter dar vita a nuovi e meravigliosi gioielli.