Scopri tecniche e segreti dell’hair artist più famoso al mondo

LUGANO - Dalla collaborazione tra Hairlovers e OP Cosmetics, arrivano in esclusiva in lingua italiana, i video tutorial più ambiti dagli hairstylist di tutto il mondo.

È un’opportunità unica e imperdibile per tutti i parrucchieri che vogliono liberare la propria creatività ispirandosi all’eccellenza dell’hair artist Guy Tang.

La Hairlovers Academy lancia in esclusiva assoluta per Ticino e Italia i richiestissimi video tutorial di Guy Tang doppiati, per la prima volta, in italiano.

Facile intuire che si tratta di un punto di svolta per i professionisti del mondo coiffure, offrendo l’opportunità di apprendere i segreti del genio artistico di Guy, e le tecniche per creare veri capolavori di bellezza e creatività con i prodotti che portano il suo nome.

Come la rivoluzionaria linea di colorazione e decolorazione professionali Mydentity: l’inimitabile collezione di colori firmata Guy Tang, che consente di giocare ed esprimersi con l’hair color oltre ogni limite e ha conquistato donne, trend setter e hairstylist in ogni parte del mondo.

Attraverso i video tutorial in italiano, sarà direttamente Guy a guidare gli hairstylist verso nuove possibilità creative: preziosi consigli e dimostrazioni pratiche per creare sfumature di colori senza precedenti, innovative e scenografiche tecniche di colorazione e schiaritura, infinite possibilità di combinare tra loro i prodotti Mydentity per risultati sempre sorprendenti e personalizzati.

Noi siamo certi che si tratti di un contributo immenso alla crescita del parrucchiere e del salone!

Sei pronto a rivoluzionare la tua idea di bellezza e a liberare la tua creatività, sotto la guida di Guy Tang?

Visita il portale www.hairlovers.academy, guarda l’anteprima gratuita del primo tutorial in italiano firmato Guy Tang e scopri come accedere ai video integrali.

A cura di Hairlovers Company Profile