Hairlovers: in Ticino, una realtà innovativa e d’eccellenza

LUGANO -

Un sapiente mix di comunicazione, marketing, consulenza gestionale, team building e formazione esclusiva - già testato con successo nei migliori saloni in Ticino e non solo: il metodo Hairlovers supporta e guida il parrucchiere a 360° verso la realizzazioni dei propri desideri di crescita artistica e professionale.

La strada che porta alla realizzazione professionale del parrucchiere, oggi, passa per Hairlovers e la sua esclusiva Academy.

Una realtà innovativa a Lugano, dedicata a tutti gli hairstylist che desiderano elevare gli standard del proprio salone, crescere e distinguersi in modo efficace e unico.

La mission HL è supportare la crescita del parrucchiere, condividere bellezza, conoscenza, visione e traguardi. Senza giudizio né imposizioni di brand, ma tracciando percorsi di crescita personalizzati e differenzianti: perché non c’è crescita senza libertà e unicità.

Il metodo Hairlovers è frutto di oltre 30 anni di esperienza nel settore coiffure e di un team d’eccellenza che collabora in sinergia. Ed è accuratamente strutturato per sostenere il parrucchiere a 360° attraverso un mix di servizi su misura: dalla comunicazione al marketing, dalla consulenza gestionale al team building, passando per una formazione mirata ed esclusiva.

Tutto per guidare il parrucchiere a valorizzare la propria unicità e acquisire metodo, competenze e consapevolezze specifiche per la crescita reale e misurabile del salone:

Differenziazione dai competitors

Acquisizione nuovi clienti

Gestione e crescita del team

Aumento dello scontrino

Fidelizzazione clienti

Se sei un professionista dei capelli che desidera distinguersi e puntare sempre più in alto, il metodo Hairlovers e la Hairlovers Academy potrebbero essere la risposta ai tuoi desideri.

Scopri il mondo Hairlovers, valorizza il tuo talento e lasciati ispirare!

A cura di Hairlovers

Company Profile - Hairlovers è una community di parrucchieri illuminati con i quali condividere bellezza e conoscenza senza pregiudizi, giudizi, paure.

Uno spazio libero in cui il parrucchiere acquisisce consapevolezza e competenza rispetto al suo ruolo e valore professionale e umano, svincolandosi dalla dipendenza di brand e dai condizionamenti esterni che ne limitano la crescita e la libertà.

Focus e cuore. Focus. Significa aver chiaro l’obiettivo. Sapere dove arrivare per comprendere cosa e come fare. Cuore. Un obiettivo ambizioso ha bisogno di un motore grande come il tuo cuore e la tua passione. Per info clicca qui

fashionchannel