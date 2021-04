L'immagine attraverso lo specchio dei numeri

CHIASSO - Daniela, Immagine & Numerologia, perché concedersi un servizio di questo tipo?

«L’abbigliamento è fondamentale tanto quanto lo è la cura verso noi stessi, ma a volte dobbiamo fare leva anche sulla nostra interiorità perché la nostra immagine risulti vincente, alimentando la nostra energia positiva. La Numerologia, un prezioso strumento di autoanalisi e introspezione poiché aiuta a conoscersi, a decifrare i propri meccanismi psicologici profondi e i Cicli di vita personali. I numeri sono uno specchio che aiutano ad aumentare la consapevolezza e la percezione di sé, facendo luce sul senso della nostra esistenza, inoltre, possono essere anche utilizzati per capire qual è lo stile che più ci si addice in un determinato periodo della nostra vita perché scegliere quello che meglio si adatta alla nostra personalità e ai nostri sentimenti ci farà sentire meglio e più sicuri».

Possiamo dire che i numeri possono descrivere chi siamo?

«Comprendere il proprio fascino anche con l’aiuto della Numerologia ci fa sentire più in linea tra il personaggio visto dall’ambiente circostante e la personalità originale, inoltre aiuta a sapere oggettivamente che tipo di persona sono».

Anche nel tuo studio Unyca di Chiasso possiamo conoscerci tramite questo metodo?

«Perché non cogliere questa opportunità per “conoscere se stessi”? In fondo l’unyca cosa certa è vivere nel qui e ora, diventa la tua priorità! Dedicare il tempo a se stessi è un forma di amor proprio, ricomincia da TE! Per concludere desidero ringraziare Natascha, che mi affianca in questo affascinante servizio».