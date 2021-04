Matrimonio e segni zodiacali: l’influenza degli astri

MORBIO INFERIORE - Che siate appassionati oppure no di astrologia e che crediate o meno all’oroscopo, pare che a ogni segno zodiacale corrispondano dei tratti caratteristici della personalità che possono senza dubbio influenzare lo stile del proprio matrimonio.

Per questo motivo, conoscere gli aspetti caratteriali associati a ognuno può senz’altro tornare utile durante le varie fasi dell’organizzazione delle nozze.

Ecco cosa dicono le stelle:

ARIETE: è un segno particolarmente attento ai dettagli e che ama fare le cose in grande.

TORO: è molto tradizionalista, ama l'eleganza ma senza strafare.

GEMELLI: la parola d'ordine per i nati sotto questo segno è "festeggiare il più possibile".

CANCRO: il matrimonio ideale deve essere il più discreto possibile.

LEONE: è un segno eccentrico e che ama sorprendere.

VERGINE: adora festeggiare all'aria aperta e il contatto con la natura.

BILANCIA: è il segno più romantico dello zodiaco e sogna un matrimonio ricco di momenti emozionanti.

SCORPIONE: è un segno equilibrato ma che, allo stesso tempo, adora le novità.

SAGITTARIO: originale e creativo, il matrimonio ideale è in un luogo insolito e fuori dal comune.

CAPRICORNO: è un segno determinato e caparbio, per il suo matrimonio nulla deve essere lasciato al caso.

ACQUARIO: fantasioso e fuori dagli schemi, apprezzerà sicuramente gli abbinamenti di colori inusuali.

PESCI: sognatore e idealista, al suo matrimonio tutto deve essere come lo ha sempre immaginato.