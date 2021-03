Quando l’estetica diventa griffata

PREGASSONA - Si sa il mondo dell’estetica è molto ampio, trattamenti e rimessa in forma generale sono le due caratteristiche che dipingono questo meraviglioso mondo, ma c’è molto di più. Esattamente stiamo parlando di prodotti utilizzati per la cura del proprio corpo. Dai più classici i quali sono distribuiti da professionisti a quelli rigorosamente griffati, da chi investe fortemente per realizzare una linea altamente performante con il proprio nome aziendale.

Per capire meglio questa strategia che da qualche tempo è parte integrante di My Beauty Art di Pregassona, con la sua ideatrice, Dragana (Nina) Vecchio, scopriamo il percorso che ha portato a creare la propria linea di prodotti e le loro particolarità

Nina da dove nasce l’dea di avere i “tuoi” prodotti?

«Ho concentrato le mie energie a studiare le migliori tecniche e cercare prodotti altamente performanti per offrire qualcosa di più alle mie clienti. Grazie ai miei studi sono arrivata a creare il mio brand di cosmetici naturali per la cura di viso e corpo, con i quali stiamo ottenendo risultati eccellenti visibili in poco tempo. Il mio grande sogno è che ogni donna possa sentirsi bene con la propria pelle ed essere fiera della sua immagine quando si guarda allo specchio. Sono convinta che prendersi cura di se stessi sia un atto d’ amore che aumenta il benessere emotivo e migliora la qualità di vita».

Perché un importante Studio di estetica investe in prodotti propri?

«Oggi è fondamentale offrire un servizio totale, anche io mi sono orientata per un “Identify brand”, metodologia di marketing che permette di unificare e “brandizzare”, nel mio caso, tutto il progetto beauty, nel quale poi le clienti si riconoscono. In questa ottica rientrano le diverse linee di prodotti studiate con professionisti».

Per concludere le caratteristiche principali della linae My Beauty Art è possibil?

«La linea My Beauty Art cosmetica termale ad alta performance in grado di migliorare l’aspetto della pelle in modo profondo. È un sistema naturale che non prevede l’utilizzo di macchinari o farmaci, ma valorizza corpo grazie all’efficacia dell’acqua e del fango ipertermale di Abano Terme in sinergia con prodotti cosmetici naturali con principi attivi innovativi e dalla comprovata efficacia».

Company Profile - My Beauty Art è un centro estetico di Lugano Pregassona, facilmente raggiungibile dal Centro di Lugano e dalle diverse zone del luganese. Ampia è la scelta dei nostri servizi tra cui scegliere per prendersi cura di se stessi: trattamenti corpo e viso, depilazione massaggi, manicure, extension ciglia, laminazione ciglia e molto di più. My Beauty Art non è solo un salone, ma un luogo rilassante in cui regalarti momenti piacevoli, coccole per il tuo totale benessere. Per My Beauty Art la BELLEZZA è armonia: ritrova con noi il giusto equilibrio tra corpo e mente, e ti sentirai meravigliosa!

