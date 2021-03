Olaplex N.8 è da oggi nei migliori saloni

LUGANO - L’inimitabile formula brevettata Olaplex in un nuovo prodotto della “famiglia” 100% efficace su tutti i tipi di capelli: benvenuta Olaplex n.8 Bond Intense Moisture Mask, da oggi nei migliori saloni in Ticino.

L’esclusiva linea di prodotti professionali per la rigenerazione molecolare del capello ha una nuova alleata.

Si chiama Olaplex n.8 Bond Intense Moisture Mask ed è il trattamento intensivo che nutre e leviga i capelli rendendoli brillanti e corposi. Istantaneamente.

Una new entry, già super richiesta nei migliori saloni, che si avvale della tecnologia Olaplex Bond Building technology, e la arricchisce per risultati sempre più rivoluzionari.

La sua formula idrata intensamente i capelli danneggiati e ne ricostruisce la struttura già dalla prima applicazione riparando i legami chimici presenti al suo interno.

Distribuisci con le dita il prodotto e lascia in posa pochi minuti per rigenerare i capelli, senza appesantire le lunghezze. Effetto WOW garantito!

Olaplex N.8 è adatta a tutti i tipi di chioma e può essere combinata a Olaplex n.0 e Olaplex n.3: applicali una volta a settimana (o al bisogno) per innamorarti dei tuoi capelli.

E non dimentichiamo che tutti i prodotti Olaplex ottimizzano la resa dei servizi tecnici in salone mantenendo i capelli sani e setosi decolorazione dopo decolorazione, styling dopo styling:

Richiedili al tuo parrucchiere di fiducia, non vorrai più rinunciarci! Ma attenzione alle imitazioni: solo Olaplex Original garantisce i risultati promessi. Hairlovers Academy è distributore ufficiale Olaplex in Ticino.

Company Profile - Hairlovers è una community di parrucchieri illuminati con i quali condividere bellezza e conoscenza senza pregiudizi, giudizi, paure. Uno spazio libero in cui il parrucchiere acquisisce consapevolezza e competenza rispetto al suo ruolo e valore professionale e umano, svincolandosi dalla dipendenza di brand e dai condizionamenti esterni che ne limitano la crescita e la libertà. Focus e cuore. Focus. Significa aver chiaro l’obiettivo. Sapere dove arrivare per comprendere cosa e come fare. Cuore. Un obiettivo ambizioso ha bisogno di un motore grande come il tuo cuore e la tua passione. Per info clicca qui