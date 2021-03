4 strategie (più una) per ringiovanire senza make up e interventi invasivi

LUGANO - Non possiamo fermare il tempo, ma rallentarne gli effetti su viso e corpo sì, grazie a 4 abitudini antiage…

… più una speciale.

Il nostro corpo ha già innate tutte le “risorse” per farci ritrovare la forma fisica, recuperare il tono muscolare e ridurre gli inestetismi come rughe, cellulite, pelle rilassata.

Tuttavia, le abitudini quotidiane, come una cattiva postura, lo stress, la mancanza di attività fisica - e a volte la motivazione - tendono a “bloccare” il nostro organismo. Per riattivare il ringiovanimento naturale possiamo iniziare da queste cinque semplici abitudini.

Vediamole insieme:

Alimentazione equilibrata.

Sembra scontato, ne sentiamo parlare costantemente. Ma cosa significa realmente alimentazione equilibrata? Sicuramente non scegliere regimi alimentari drastici, dall’effetto immediato è vero, ma che nel tempo possono portare a carenze e spingere il nostro corpo a “conservare” grassi ed energia per “sopravvivere”. Alimentazione equilibrata significa una corretta integrazione di cibi sani e antiage, per stimolare il corpo a produrre naturalmente tutte le sostanze necessarie a rallentare l’invecchiamento e attivare il rinnovamento cellulare.

Idratazione

Grazie a cosmetici antiage e idratanti, bevendo la corretta quantità d’acqua e favorendo alimenti vegetali.

Allenamento

Non sedute estenuanti di fitness “brucia grassi”, ma un allenamento funzionale per aiutare il corpo a ringiovanire dall’interno grazie alla stimolazione metabolica, alla resistenza muscolare e alla riattivazione della circolazione linfatica. Workout mirati alla tonificazione che, con pochi minuti al giorno, aiutano non solo a ritrovare la forma fisica, ma a illuminare nuovamente l’incarnato e la rigenerazione cellulare, grazie alla maggiore ossigenazione dei tessuti.

Perdere peso

Dimagrendo in modo equilibrato, sostenendo i tessuti e stimolando la tonicità della pelle al tempo stesso. Un dimagrimento, per esempio, troppo veloce potrebbe “svuotare” i tessuti, mettendo in evidenza rughe e segni del tempo. Il quinto e speciale punto fondamentale per un ringiovanimento sano e duraturo?

Resettare il proprio organismo e riportarlo al “punto zero” della bellezza.

Ovvero riportare il proprio corpo e il viso in condizioni d'idratazione, depurazione da tossine e riequilibrio posturale adeguate. Un corpo pronto per ricevere i trattamenti cosmetici e iniziare un percorso antiage che integri tutte queste “abitudini” a 360°. Come nel metodo Marco Post: il primo metodo antiage senza bisturi in cui il ringiovanimento è ottenuto in modo naturale.

Il comitato scientifico Marco post ha studiato un percorso su misura che integra alimentazione antiage, allenamenti e trattamenti cosmetici esclusivi, per ritrovare la propria bellezza ed eliminare i segni del tempo, iniziando proprio dal resettare il corpo e riattivarne la stimolazione linfatica.

Il Beauty Reset.

Il primo step per ringiovanire di 10 anni in uno.

Come un vero e proprio reset, in una sola seduta, aiuta a ristabilire una corretta idratazione e tonicità, favorendo lo sblocco dei ristagni linfatici, a prima causa della formazione degli inestetismi sul corpo.

Senza nessun intervento invasivo, ma solo grazie alle manualità delle antiage specialist, ai prodotti cosmetici esclusivi e all’innovativo lettino Linfodrenabed®.

