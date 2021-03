Rivoluzione k18: un’unica formula, infinite possibilità di utilizzo per elevare la resa dei servizi in salone

È l’alleato di bellezza di cui parrucchieri e donne non vogliono più a fare a meno: il trattamento con K18 Biomimetic Hairscience è in grado di ricollegare le catene cheratiniche dei capelli danneggiati, rigenerandoli dall’interno, in una sola applicazione.

Bastano 4 minuti di posa con K18 Mask (senza risciacquo) per una rigenerazione capillare express, e 8 minuti circa per il trattamento di rigenerazione capillare completa e definitiva in due step.

Ma K18 non finisce qui di stupire con effetti speciali.

Devi sapere che la sua formula straordinaria può essere abbinata a qualsiasi trattamento chimico – senza alterarne il processo - per ottenere una resa senza precedenti.

Come?

In aggiunta ai servizi di decolorazione, k18 ripara e inverte i danni ai capelli, anche schiarendo di diversi toni. Basta inumidire e applicare K18Mist su ogni sezione, lasciare agire, procedere con la decolorazione e ultimare il processo con K18 Mask prima dello styling.

E che dire del balayage? K18 mantiene i capelli sani e luminosi a ogni ritocco, per sfumature effetto wow. La combo vincente è data, ancora una volta, dall’uso di K18Mist e K18Mask, super efficaci in un tempo di posa smart e senza risciacquo.

Ma K18 è un perfetto alleato dei capelli persino in caso di stiratura o permanente. L’azione congiunta del trattamento in due step protegge e ripara ogni singola ciocca dallo stress termico e meccanico, per un risultato perfetto e zero danni ai capelli.

Con k18 ogni cambio look dal parrucchiere si trasforma in un vero rituale di benessere e bellezza per ogni chioma!

Ma affidati solo alla formula originale!

Per info e ordini, Hairlovers è distributore ufficiale k18 in Ticino.

A cura di Hairlovers Academy