Matrimonio: Vuoi essere un invitato perfetto? Ecco i consigli

MORBIO INFERIORE - Se avete ricevuto l’invito ad un matrimonio dovete sapere che esistono alcune piccole regole da seguire per essere gli invitati che ogni coppia di sposi desidera.

Naturalmente spetta agli sposi il compito di organizzare una perfetta festa di nozze, ma anche gli ospiti devono contribuire alla buona riuscita dell’evento.

Che siate i testimoni o i genitori degli sposi, oppure un semplice invitato, ecco tutto quello che c’è da sapere per non rischiare di fare brutta figura.

