Claudia Musaj e i suoi massaggi, da Sanremo a Lugano

LUGANO - Claudia, la tua idea di bellezza?

Citando una famosa frase di Audrey Hepburn «la bellezza di una donna non è nei vestiti che indossa, nel suo viso o nel modo di sistemare i capelli. La bellezza di una donna si vede nei suoi occhi, perché quella è la porta aperta sul suo cuore, la fonte del suo amore. La bellezza di una donna non è nel suo trucco, ma nella sua anima. È nella tenerezza che dà, nell’amore, nella passione che esprime. La bellezza di una donna cresce con gli anni». Posso aggiungere pure: curate il vostro corpo, ma non dimenticate di curare anche la vostra anima.

Come hai cominciato? Quando hai capito che la tua passione per i massaggi sarebbe diventata la tua professione?

Una passione avuta fin da piccola, poi all'età di 23 anni ho capito che era ciò che volevo fare nel mio futuro. Con molti sacrifici ho iniziato a frequentare la scuola di massaggi a Messina, in Sicilia. Terminato quello piano piano ho lavorato per alcuni centri di benessere e in privato... ma non avevo smesso ancora di studiare. Di seguito ho frequentato corsi di specializzazione fuori dalla Sicilia. Nel 2014 ho lasciato la Sicilia e mi sono trasferita a Varese. Ho lavorato sempre come dipendente fino maggio del 2019, anno in cui ho acquisito il giusto coraggio di aprire la mia attività: Benessere Musaj; da lì in poi sono arrivate grandi soddisfazioni. La felicità ha preso il sopravvento perché si è realizzato uno dei miei sogni, lavorare come indipendente e diventare una piccola imprenditrice. Di seguito poi nel 2020, qualche giorno prima che scoppiasse la pandemia, ho aperto a Lugano Cassarate un piccolo centro massaggi sempre con il nome Benessere Musaj. Anche in questo caso é stato fin da subito un grande successo che continua tutt'ora, e questo mi rende molto orgogliosa.

Claudia, ci puoi parlare della tua esperienza al Festival di Sanremo nel 2020?

L'anno 2020 per me fu anche un anno importante per altri aspetti, ma la grande soddisfazione é arrivata da una selezione che ha coinvolto i 20 massaggiatori più "capaci" d'Italia. Ebbene sono stata scelta anche io e ho partecipato a casa Sanremo, luogo nelle vicinanze del Teatro Ariston, e dedicato al relax di artisti e presentatori. Un'emozione grande, un'esperienza unica! Ho trascorso una settimana con artisti cantanti e presentatori, meraviglioso... non ho parole per descrivere tutto ciò... ancora oggi mi emoziono!

Hai un desiderio per il futuro? Un sogno nel cassetto?

Un desiderio per il futuro esiste, ma non voglio svelare ancora nulla, il mio sogno nel cassetto pian piano sta prendendo forma.

Entriamo nel tecnico, parlaci del massaggio del momento?

Il massaggio del momento è il bamboo Massage. Diciamo che durante quest’anno è stato uno dei massaggi più ricercati e uno dei massaggi con risultati positivi fin dalla prima seduta.

Dalla tradizione del massaggio orientale arriva questa pratica, ideale per chi vuole combattere ritenzione idrica, cellulite e smagliature. Si attua tramite una manipolazione con le canne di legno, un massaggio con il bamboo che stimola il tessuto sottocutaneo in modo profondo, per eliminare tossine e scorie metaboliche, riattivare la circolazione e la presenza di ossigeno, curando così inestetismi come la ritenzione idrica, le smagliature e la cellulite.

Scrive: Michele Alippi