Cellulite: iniziamo a metterci in forma per la nuova stagione

LUGANO - Ricordate il film di Gabriele Muccino, “L’ultimo bacio”? Era il 2001 e Carlo, interpretato da Stefano Accorsi, in un passaggio del film disse: «Tu mi piacerai sempre... Sì. Col sedere come una mongolfiera, i chili di cellulite e le crisi di insicurezza. Tu mi piacerai sempre...». Anche noi abbiamo lo stesso pensiero di Carlo, ma la cellulite per le donne è una vera e propria ossessione, soprattutto di questi tempi, quando sta per scattare la fatidica ora x, ovvero la tanto temuta prova costume.

Ma come contrastare questo fenomeno e avere molti benefici? Lo abbiamo chiesto alla nostra professionista di My Beauty Art di Pregassona, Dragana (Nina) Vecchio (Beauty Specialist My Beauty Art). Ebbene leggete con attenzione le sue parole.

«Non ci sono dubbi, l’alleato di noi per combattere la cellulite si chiama METODO TIRS. Un metodo semplice ma efficace! Abbraccia un modo di lavorare consapevole, non invasivo e rispettoso della funzionalità del corpo. Nel METODO TIRS c'è tutto quello che serve per lavorare con soddisfazione e con la sicurezza di dare benefici e risultati alle care clienti! TIRS riesce a drenare, ridurre e tonificare in un unico trattamento. I dati dimostrano che il METODO TIRS attiva la regressione della cellulite. Una tecnologia capace di aiutare le persone a trovare il reale benessere, perché per essere belli bisogna stare bene. Oggi sono felicissima di parlarvi di questa novità! Come sapete, da sempre ricerco e studio metodi efficaci da proporre alle mie clienti e trasformare le sfide in certezze di risultato. Nel nostro studio siamo specializzati proprio a questo tipo di trattamento, e posso affermare che i risultati sono stupefacenti, come testimoniano le nostre clienti, entusiaste di avere trovato finalmente un trattamento unico e completo nel suo genere».

Il periodo sembra proprio quello giusto - anche se non esiste stagione per contrastare la cellulite – per presentarsi alla prova costume in piena forma, e anche voi potrete dire di piacervi sempre…

Company Profile

My Beauty Art è un centro estetico di Lugano Pregassona, facilmente raggiungibile dal Centro di Lugano e dalle diverse zone del luganese. Ampia è la scelta dei nostri servizi tra cui scegliere per prendersi cura di se stessi: trattamenti corpo e viso, depilazione massaggi, manicure, extension ciglia, laminazione ciglia e molto di più. My Beauty Art non è solo un salone, ma un luogo rilassante in cui regalarti momenti piacevoli, coccole per il tuo totale benessere. Per My Beauty Art la BELLEZZA è armonia: ritrova con noi il giusto equilibrio tra corpo e mente, e ti sentirai meravigliosa! Per info clicca qui. Scopri i dettagli del metodo TIRS direttamente a questa pagina.

