Capelli da amare con Royal Bee: l’innovativo trattamento al veleno d’ape di cui non vorrai più fare a meno

LUGANO - Con l’arrivo della bella stagione cresce la voglia di bellezza e di nuovi look. Ma, quante volte la paura di stressare e rovinare i capelli ha frenato anche te?

Ma oggi, nei migliori saloni in Ticino (e non solo), puoi trovare un innovativo alleato di bellezza che stravolge le regole del gioco!

Tutte lo vogliono, tutte lo cercano: il trattamento professionale disciplinante e anti-crespo al veleno d’ape sembra davvero stupire ogni chioma con effetti speciali. Speciali e a zero rischio di danni ai capelli, perché la sua formula interamente di origine naturale è perfetta anche per le chiome più delicate.

Che tu abbia ricci da domare o desideri lisci perfetti, Royal Bee è la soluzione più efficace, veloce e sicura per soddisfare ogni esigenza di stile.

Il potere antiage e nutriente della Melittina contenuta nel veleno d’ape, unita all’azione delle vitamine e di speciali acidi organici, penetra a fondo la fibra capillare, elimina il crespo e trasforma istantaneamente i capelli. Per questo è già tra i trattamenti più richiesti in salone!

E a sorprendere non è solo la sua efficacia. La linea per saloni firmata Lowell è un booster di bellezza adatto a tutte: garantisce risultati eccezionali sia sui capelli naturali che su quelli colorati, decolorati o chimicamente trattati. Senza indebolire le lunghezze, anzi rimpolpando la fibra capillare e scongiurando il fastidioso effetto frizz. Addio piastra e ferro ogni giorno, benvenuti capelli sani, morbidi e sempre in ordine.

Ma attenzione alle imitazioni: come sottolinea Hairlovers - distributore ufficiale Royal Bee in Ticino – il trattamento è ad esclusivo uso professionale in salone. Affidati a un professionista.

Richiedi subito Royal Bee al tuo parrucchiere di fiducia e, riccia o liscia, innamorati follemente dei tuoi capelli!

A cura di Hairlovers Academy

Company Profile - Hairlovers è una community di parrucchieri illuminati con i quali condividere bellezza e conoscenza senza pregiudizi, giudizi, paure. Uno spazio libero in cui il parrucchiere acquisisce consapevolezza e competenza rispetto al suo ruolo e valore professionale e umano, svincolandosi dalla dipendenza di brand e dai condizionamenti esterni che ne limitano la crescita e la libertà.

Focus e cuore. Focus. Significa aver chiaro l’obiettivo. Sapere dove arrivare per comprendere cosa e come fare. Cuore. Un obiettivo ambizioso ha bisogno di un motore grande come il tuo cuore e la tua passione. Per info clicca qui