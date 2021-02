Smart working non è sinonimo di pigrizia 2.0

CHIASSO - Ti é mai capitato di lavorare da remoto? Tanti di noi nell’ultimo anno hanno lavorato in smart-working collegandosi comodamente da casa con il proprio laptop.

Vediamo qualche consiglio pratico tra smart working e bon-ton. Mandare un messaggio di “buongiorno” e salutare virtualmente i tuoi colleghi dopo la giornata lavorativa, é fondamentale affinché rimanga inalterato lo spirito del gruppo. Mai scendere a compromessi in fatto di puntualità.

Non é bene lasciarsi andare al disordine, cerca di mantenere l’ambiente della tua scrivania casalinga pulita e in ordine.

La tecnologia ha fatto passi da gigante trasformando l’ufficio fisico in uno spazio 2.0 basato su reti veloci permettendo ai professionisti di lavorare comodamente da casa, ma l’importante é farlo sempre con cura e amor proprio verso se stessi. Essenziale curare l’aspetto fisico come se dovessimo andare in ufficio, partendo dall’igiene personale (capelli puliti e in ordine, self make-up per la donna e barba per l’uomo), la stessa regola vale per l’abbigliamento mai rimanere in pigiama o dismessi, si può essere ben vestiti mantenendo la comodità.

Qualora dovessi comparire “a mezzo busto” nel corso di una video chiamata, non abbassare la guardia, potrebbero chiederti di alzarti in piedi…