Con Veronica Lenares scopriamo la Dermopigmentazione look 6.0

LUGANO - Questa tecnica abbastanza recente è in grado di operare su più fronti per risolvere problemi di varia natura, a partire dalla correzione di discromie sull’epidermide sino all’intervento su cicatrici e smagliature.

Veronica Lenares, estetista specializzata in Dermopigmentazione, con la passione per il mondo del benessere e della bellezza, ti aspetta per consigliarti al meglio!

La dermopigmetazione è infatti per lei la trasformazione del suo primo amore in una firma con stile per esaltare una parte del grande quadro nascosta nel volto di ogni cliente.

Inizia il nuovo anno nel modo giusto: riparti da te!

Fino al 28 febbraio 2021 potrai usufruire di un Buono Regalo per ottenere il 25% di sconto sui trattamenti di dermopigmentazione in Choice Health Wellness Spa.

Prenota ora il tuo momento di benessere, contattaci al 091 935 00 10 oppure tramite whatsapp al 079 122 67 95 www.choice-health.ch

Company profile - Choice Health Wellness Spa è un ambiente accogliente e rilassante dove prendersi cura del corpo e dello spirito. Il nostro approcci olistico consente di vivere un’esperienza unica e dimenticare lo stress quotidiano, grazie a un complesso di antiche pratiche di salute e bellezza potenziate da tecniche e tecnologie innovative. Concediti trattamenti esclusivi e momenti di autentico benessere, affidandoti alle cure delle nostre beauty specialist. Un design elegante e ricercato ti accoglie nella SPA, disposta su 75m2. Dagli arredi agli elementi naturali, ogni dettaglio è stato curato per garantire il massimo comfort e ristabilire l’armonia mentale e fisica. L’unione suggestiva di musica, profumi e colori, evoca atmosfere uniche accompagnandoti in una dimensione di benessere totale. Per info clicca qui

