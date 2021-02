La tintura henné per sopracciglia spopola anche tra le VIP

Dunque partiamo con il dire che non si tratta di una moda o altro. Certo volti noti dello showbiz hanno per così dire "accentuato" questo che é un importante "aggiustamento" delle sopracciglia, rigorosamente fatto con polvere naturale. Ma si sa quando sono influencer e banda varia a dettare una moda, tutto il popolo si allinea e la segue.

Ma di preciso da dove parte la tintura henné?

Definito anche bio-tatuaggio, l'henné per sopracciglia è una tecnica naturale, usata e tramandata da popolazioni e culture come quella africana.

Ma in cosa consiste? Il trattamento consiste nel tracciare perfettamente le linee, il perimetro delle sopracciglia, e ancora, nel caso in cui il colore dei peli non fosse uniforme, con questa tecnica potremo correggere facilmente la tonalità. Così i nostri amici di LEANA BEAUTY LUGANO, che ci confermano come questo trattamento sia molto ricercato e soprattutto che la sua esecuzione é bene sia eseguita da un'operatrice specializzata.

Da parte nostra aggiungiamo che la miscela utilizzata é assolutamente naturale, infatti l’henné o henna, è una polvere colorante e si ottiene da foglie e rami dell'arbusto che porta il nome di: lawsonia inermis. Questo arbusto è ricco di un pigmento arancio-rosso che, oltre a colorare anche i capelli, li nutre e li lucida. Ha, dunque, diverse proprietà: ecco perché l’henné è considerato un vero e proprio toccasana. La polvere colorante si può estrarre anche da altre piante, in particolare dalla Senna Italica, che dona un tipo di henné neutro, dall’azione solamente lucidante. L'efficacia del trattamento ha una durata che varia dalle 4 alle 6 settimane.

