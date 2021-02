Con la primavera arrivano le nuove borse in sughero

LUGANO - LUGANO – Come diceva lo scrittore Fabrizio Caramagna, “Adoro la primavera: mi insegna di nuovo il passo leggero di chi sa dove sta andando e perché”. Seguendo questo pensiero andiamo dritti dritti da Silvana, colei che ha scommesso e creduto profondamente nel sughero, al punto di creare un atelier a Paradiso, dedicato unicamente a questo tessuto vegetale.



In attesa della primavera, Silvana presenta la collection dedicata alla stagione della “rinascita”. Le iconiche borse in sughero che Biocorkdesign.ch presenta, sono come la sintesi del concetto eleganza e lusso, rendendosi capace di raccontare, attraverso la pulizia delle forme, l’artigianalità e l’attenzione costante per il dettaglio tipiche delle creazioni in sughero.

La costruzione, racchiusa tra sughero e pelle, viene impreziosita da cuciture e inserti che identificano un mood decisamente elegante, anche per aggiungere un tocco di glamour al look quotidiano, in città o al mare, le borse in sughero sono l’ideale.

Biocorkdesign.ch è attento alle esigenze di ogni donna e regala un accessorio immancabile nel loro guardaroba rendendolo il perfetto oggetto del desiderio.

E’ attivo anche il servizio “Click & Collect”, scegli sia dalla vetrina che dal negozio online e ritira direttamente nell’atelier.

Company profile - A Paradiso nasce uno spazio “Boutique Biocorkdesign” dedicato solo a prodotti in sughero realizzati in Europa. Al suo interno figurano articoli che sono vere opere d’arte. Moda e complementi d’arredo vivono una dimensione esclusiva. È possibile visionare l’assortimento e ordinare direttamente nello shop online. Per info clicca qui

foto Biocorkdesign.ch