La nuova strategia MARCO POST“effetto natural botox”, senza ritocco

LUGANO - Un trend che, anche nel 2021, sembra essere in crescita, dovuto a una nuova percezione del proprio aspetto fisico.

Le persone, infatti, hanno trascorso molte più ore in casa. E questo le ha spinte a focalizzarsi sui propri inestetismi. Aumentando la percezione dei difetti, soprattutto del viso. Da inizio pandemia si trascorrono più ore in video call, tra riunioni in smart working su Zoom e qualche chiacchiera con gli amici su Skype.

Queste nuove abitudini, oltre ad accelerare l’invecchiamento a causa della luce blu, stanno facendo emergere nelle persone un “disagio” per la propria immagine. È come se stessero tutto il giorno davanti a uno specchio a osservare il proprio riflesso, i propri “difetti”.

A causa della distorsione delle Webcam si vedono molto più “vecchi”, con l’incarnato spento e il volto meno attraente. Questo sta spingendo tante persone a migliorare la propria immagine con “ritocchini” fast e mini invasivi.

Tra i trattamenti più ricercati ci sono:

Micro iniezioni di “botox”, per ritrovare l’effetto “glow face”

Filler all’acido ialuronico, per rivitalizzare le palpebre cadenti

Un liftng-soft, con piccoli fili tensori sottopelle, per cancellare rughe naso-labiali e per ridurre le irregolarità dell’ovale.

Tutti interventi con un “effetto lifting”e rassodante, ma dalla durata temporanea.

Forse all’inizio danno un effetto di ringiovanimento naturale, ma ci sono sei segnali che rivelano se il viso ha subito un “ritocchino”.

Eccoli:

Se durante un sorriso la fronte rimane senza increspature, come immobile, gli occhi rimangono orizzontali e sui lati non si formano le naturali pieghe del sorriso Quando gli zigomi sono gonfi e infossano gli occhi Con sopracciglia asimmetriche una più alta dell’altra, differenza accentuata soprattutto durante un sorriso Se il trattamento invasivo viene ripetuto più volte, si può notare una fronte più ampia e bombata, segnale rivelatore di una perdita di capelli nella linea frontale Quando è presente un “effetto cera” sul viso, come se la pelle avesse una patina lucida, oltre a pieghe innaturali sul volto Se gli occhi tendono ad allontanarsi dal naso e apparire più piccoli rispetto al normale

A parte gli effetti non naturali, ci sono persone che desiderano ritrovare la propria bellezza in modo non invasivo. Per rispondere a questa esigenza, il nostro comitato scientifico e di ricerca ha studiato un’alternativa completamente naturale al bisturi.

Il nuovo trattamento Super Lift Marco Post, in linea con la filosofia antiage Marco Post, è stato ideato per aiutare a:

Contrastare il cedimento della pelle del viso

Tonificare e stimolare la rigenerazione cellulare

Migliorare le rughe del contorno labbra

Rimpolpare le zone vuote del viso

Migliorare lo sguardo

Il SUPER LIFT è un vero e proprio trattamento dall’ ”effetto botox like” che stimola e detossina la pelle del viso grazie alla sinergia e alla combinazione di diversi elementi:

Manualità anti-gravity, per tonificare e rimpolpare il viso grazie a un massaggio profondo che ripristina l’effetto tensore naturale della pelle, potenziato dalla stimolazione caldo-freddo.

Applicazione dei cosmetici esclusivi MP Lift System, che grazie agli attivi High-tech permette di ottenere un effetto Botox-like completamente naturale.

Spazzolatura sulla pelle di viso, collo e décolleté tramite la tecnica del body brushing, per favorire l’ossigenazione e il rinnovamento cellulare.

Detossinazione e riattivazione linfatica grazie all’esclusivo lettino Linfodrenabed®, che aiuta a sciogliere le tensioni muscolari e stimola la circolazione linfatica, favorendo l’eliminazione delle tossine accumulate.

Una sola seduta, per ottenere un “effetto lifting” senza bisturi.