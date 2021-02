Bellezza è prendersi cura delle persone offrendo sempre il meglio

LUGANO - Come hai cominciato ad appassionarti di bellezza del corpo?

Già da bambina ero molto attratta da ciò che era moda e bellezza. L’idea si è realizzata subito dopo aver conseguito il diploma di estetica, così ho iniziato il mio percorso professionale. Per dare vita ai miei desideri nel 2016 ho aperto il mio studio di estetica “My Beauty Art’’

Ho scelto questa professione perché adoro prendermi cura delle persone, migliorandone la qualità di vita attraverso percorsi dedicati alla loro bellezza. Non é facile prendersi cura di se’ stessi, anzi, è impegnativo, ci vuole costanza e determinazione.

Hai un desiderio per il futuro, un sogno nel cassetto?

Il mio desiderio è di ampliare il mio centro.

Parlaci del Metodo TIRS?

Partiamo da qui; organizzazione e programmazione sono fondamentali per il mio metodo di lavoro! Ma... ad un certo punto, nel 2020 qualcosa è entrato nella mia vita lavorativa, un evento così potente da mettere in crisi la programmazione messa a punto fino al quel momento, qualcosa mi aveva destabilizzata! Non ci ho dormito la notte... per una settimana!

Qualcosa che non era nei miei programmi, non era nei miei progetti... Beh, avevo partecipato ad un convegno del Metodo TIRS! In quell'occasione ho sentito parlare medici esperti, ho visto in funzione la tecnologia... et voilà... tutti i miei piani si sono sconvolti.

Mi sono detta: "questo è il Metodo che voglio nel mio istituto, questa è la mia nuova sfida!"

Con piacevole sorpresa...Oggi per me il Metodo TiIRS non è più una sfida, ma una certezza di risultato per il trattamento della cellulite.

Un metodo semplice ma efficace! Abbraccia un modo di lavorare consapevole, non invasivo e rispettoso della funzionalità del corpo.

Nel Metodo TIRS c'è tutto quello che serve per lavorare con soddisfazione e con la sicurezza di dare benefici e risultati alle care clienti!

TIRS riesce a drenare, ridurre e tonificare in un unico trattamento. I dati dimostrano che il Metodo Tirs attiva la regressione della cellulite. Una tecnologia capace di aiutare le persone a trovare il reale benessere, perché per essere belli bisogna stare bene.

Oggi sono felicissima di parlarvi di questa novità! Come sapete, da sempre ricerco e studio metodi efficaci da proporre alle mie clienti e trasformare le sfide in certezze di risultato.

La tua attività professionale si svolge presso My Beauty Art’’ quali caratteristiche?

Il nostro centro oltre ai consueti trattamenti viso e corpo è specializzato in terapie anticellulite attraverso il metodo Tirs. Rimodernamento naturale del viso e del corpo attraverso rituali che vengono creati e personalizzati in base all’evoluzione dell’inestetismo.

Un tuo consiglio per essere donne e uomini sempre alla moda?

Un mio consiglio è sicuramente fatto di prendersi cura di se’ stessi sempre.

Nina, per concludere, la tua idea di bellezza?

Prendermi cura delle persone offendo sempre il meglio. Investendo in corsi di formazione ed aggiornamento. La sinergia tra ottimi prodotti e mani sapienti regaleranno momenti di puro relax sia fisico che psichico. L’obiettivo è di soddisfare ogni tipo di esigenza partendo da una anamnesi approfondita del cliente. La mia idea di bellezza é la parte fondamentale di ogni trattamento; mettere al centro i bisogni e il benessere delle persone.

Company Profile

My Beauty Art è un centro estetico di Lugano Pregassona, facilmente raggiungibile dal Centro di Lugano e dalle diverse zone del luganese. Ampia è la scelta dei nostri servizi tra cui scegliere per prendersi cura di se stessi: trattamenti corpo e viso, depilazione massaggi, manicure, extension ciglia, laminazione ciglia e molto di più. My Beauty Art non è solo un salone, ma un luogo rilassante in cui regalarti momenti piacevoli, coccole per il tuo totale benessere. Per My Beauty Art la BELLEZZA è armonia: ritrova con noi il giusto equilibrio tra corpo e mente, e ti sentirai meravigliosa! Per info clicca qui

