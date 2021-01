Un armadio funzionale e sempre in ordine

CHIASSO - Vuoi un guardaroba funzionale e sempre in ordine, coerente con la tua personalità, fisicità e stile di vita? Non perdere più tempo a decidere cosa indossare ogni giorno, basta dubbi, ma solo certezze di indossare tutto ciò che ti dona ed è adatto al tuo stile personale e professionale.

L’obiettivo del servizio di ANALISI DEL GUARDAROBA, è di guidarti nella riorganizzazione del tuo guardaroba, al fine di essere in grado di selezionare autonomamente cosa indossare e quando; creare nuovi abbinamenti tramite l’utilizzo dei capi basici che abbinati tra loro danno vita ad un’infinità di outfit, stilare una “shopping list” indispensabile nel caso di nuovi acquisti e risistemare e riadattare, qualora possibile, i capi ormai inutilizzati. Unyca ti consiglia, prima di mettere mano al tuo armadio, una consulenza d’immagine personalizzata per decretare la palette dei colori amici e i modelli giusti di abiti in base alla morfologia fisica. Con il servizio di consulenza GUARDAROBA, RISPARMIERAI TEMPO e DENARO solo acquisti indispensabili per avere finalmente un guardaroba funzionale e sempre in ordine dove trovare solo i capi che ti valorizzano e ti fanno sentire bene, studiato sul tuo stile unico.

Novità del 2021, con il servizio di riordino del guardaroba, grazie alla collaborazione di Gisele, verranno ritirati tutti i capi che non sono in linea con le tue caratteristiche, che non ti piacciono più o che non vuoi più tenere. Questi capi verrano venduti e in base al guadagno riceverai un buono da utilizzare per il servizio di Personal Shopping, così acquisteremo insieme abiti nuovi su misura per TE!

