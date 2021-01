Hairlovers: consulenza e servizi per parrucchiere

Hairlovers: consulenza, formazione, servizi e soluzioni su misura per la crescita del parrucchiere e del salone.

In Ticino, c’è una community di creativi e professionisti specializzati nel settore Coiffure a vari livelli, interamente dedita a promuovere la crescita del parrucchiere: stiamo parlando di Hairlovers.

Un progetto piuttosto giovane, ma frutto di oltre 20 anni di esperienza del suo fondatore, Davide Guglielmino, e di collaborazioni sinergiche tra professionisti. Esperienza e conoscenze che, unite ai risultati già ottenuti da molti saloni, rendono HL punto di riferimento in Ticino nel settore hair&beauty.

La mission è guidare i parrucchieri verso la realizzazione professionale, lasciandoli liberi di dedicarsi alla propria arte e a ciò che amano, grazie a un metodo efficace e testato per la crescita misurabile del salone: un mix di marketing, comunicazione, supporto gestionale, formazione avanzata e servizi personalizzati.

“Gestire un salone nel tempo non è semplice. Non basta il talento: serve organizzazione, metodo e strumenti mirati: in Hairlovers ascoltiamo e interpretiamo bisogni e sogni del parrucchiere, ispiriamo e supportiamo la creatività e il talento, creiamo e condividiamo valore economico, umano e imprenditoriale”.

Attraverso un percorso one to one di consulenze e servizi su misura, HL guida la crescita e il miglioramento delle performances del salone. Senza sforzo sì, ma non senza impegno: nessun franchising, nessuna imposizione o formula magica, solo lavoro consapevole con soluzioni personalizzate.

Formazione tecnico stilistica, creativa, manageriale e motivazionale di qualità.

Consulenza gestionale e manageriale per l’ottimizzazione di budget, gestione del team, strategie di sviluppo, e utili.

Strumenti e strategie di marketing per distinguersi dalla concorrenza, acquisire/fidelizzare clienti e aumentare il valore percepito del proprio lavoro.

Prodotti in esclusiva per elevare gli standard del salone, come gli insostituibili Olaplex e Mydentity

Chi sono gli Hairlover? “Professionisti e parrucchieri evoluti, aperti al nuovo, che si formano, si aggiornano e condividono talento, idee, valori, bellezza”.

Se senti di voler essere parte di tutto questo, richiedi subito informazioni sul mondo Hairlovers.

Redazione Beauty - A cura di Hairlovers

