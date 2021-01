Professione consulente di immagine? In Ticino si può

CHIASSO - Per capire come iniziare questo nuovo percorso anche di vita, ci siamo rivolti a colei che ne ha fatta una vera e propria professione e missione, con grande successo da alcuni anni, Daniela Placentino, celebre consulente d'immagine presso Unyca di Chiasso

Daniela Placentino, perché scegliere questa professione?

"Si sente sempre più spesso parlare del ruolo del Consulente di Immagine e avere delle solide basi in questo settore è fondamentale per tutte quelle persone che lavorano all’interno dei settori del Beauty e del Fashion e che vogliono offrire ai propri clienti un servizio altamente professionale e unico; oppure per tutte quelle persone che decidono di entrare nel modo della Bellezza per passione e lo vogliono fare con estrema professionalità e capacità". Se vuoi ampliare le tue competenze o ottenere una qualifica professionale specializzata in Consulenza di immagine e vuoi farlo qui in Ticino, puoi scegliere tra numerosi corsi di formazione Unyca, in base alle tue esigenze. Il corso Completo in Consulenza di Immagine permette di diventare Esperto/a di Immagine e prepara il candidato ad applicare sia nella teoria, sia – soprattutto – nella pratica, tutti gli aspetti di questa disciplina: dall’analisi del colore (armocromia), del corpo e del viso sino al personal shopper e all’analisi del guardaroba. Questo corso fornisce agli allievi tutti gli strumenti pratici e teorici che occorrono per saper valorizzare la persona “dalla testa ai piedi” attraverso uno stile coerente con i suoi gusti e le sue esigenze, offrendo un servizio professionale e su misura.

Company Profile - UNYCA è il servizio di consulenza d’immagine e personal shopper, per tutti coloro che desiderano migliorare il proprio stile e valorizzare la propria immagine, sia nella vita privata che in quella professionale. Daniela Placentino dopo un’esperienza ventennale nel settore della moda, si avvicina al mondo della Consulenza di Immagine spinta dalla passione per tutto ciò che è armonia, senso estetico e gusto del “bello”, nonché per una naturale propensione antropologica all’ascolto e all’attenzione per gli altri. Inizia col rinnovare se stessa, e sperimentando così per prima i benefici di un’immagine vincente, struttura successivamente una rete di collaborazioni professionali, operando sia con privati che a fianco di esperti del settore beauty quali hair-stylist, make-up artist, centri benessere, boutique, scuole di formazione ed eventi di moda. Per info clicca qui

