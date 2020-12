Il profumo del benessere, unicità, eleganza ed emozione

PAZZALLO - L’antica arte profumiera veneziana incontra l’elegante armonia della nostra Spa per accompagnarti in un viaggio evocativo alla scoperta dei sensi.

Percorrerai con noi le “Mude”, antiche rotte navali che collegavano Venezia ai suoi commerci con il lontano e magico Oriente, principio ispiratore del marchio The Merchant of Venice che produce preziose fragranze, realizzate dalla maestria di abili nasi profumieri che hanno reinterpretato le antiche ricette.

Racchiuse in pregiate e sofisticate bottigliette di vetro Murano le fragranze ti accompagneranno nella vita di tutti i giorni per dare una nuova nota ai tuoi ricordi.

Abbiamo selezionato per te 6 profumazioni uniche, audaci, seducenti e vigorose che ti travolgeranno nei percorsi Spa ideati appositamente per regalarti momenti preziosi e indimenticabili nella nostra Spa.

Le fragranze si fonderanno con tecniche e pratiche di bellezza studiate per donarti una nuova linfa ed equilibrio; momenti da concederti in solitudine o in coppia per un ritrovato senso di benessere generalizzato.

Un incantevole e preziosa idea regalo in esclusiva per te da Choice Health Wellness Spa di Pazzallo.

Prenota ora il tuo momento di benessere, contattaci al 091 935 00 10 oppure acquista il tuo profumo preferito su www.choiceshop.ch

Company profile - Choice Health Wellness Spa è un ambiente accogliente e rilassante dove prendersi cura del corpo e dello spirito. Il nostro approcci olistico consente di vivere un’esperienza unica e dimenticare lo stress quotidiano, grazie a un complesso di antiche pratiche di salute e bellezza potenziate da tecniche e tecnologie innovative. Concediti trattamenti esclusivi e momenti di autentico benessere, affidandoti alle cure delle nostre beauty specialist. Un design elegante e ricercato ti accoglie nella SPA, disposta su 75m2. Dagli arredi agli elementi naturali, ogni dettaglio è stato curato per garantire il massimo comfort e ristabilire l’armonia mentale e fisica. L’unione suggestiva di musica, profumi e colori, evoca atmosfere uniche accompagnandoti in una dimensione di benessere totale. Per info cliccaqui.

Scopri le ultime tendenze fashion e lifestyle, clicca qui.