VACUUM TERAPIA: Detto anche “terapia del vuoto”, combatte la cellulite

LUGANO - «La cellulite è una terra di nessuno dove non esiste sincerità: se ne parli con una che ne ha più di te, ti dice che non è nulla di grave ma sotto sotto è felice di non essere la sola. Se lo fai con una che ne ha meno lei ti conforta, ma in realtà si compiace di averne meno». Cosi si esprime Geppi Cucciari. Insomma verrebbe da dire che si tratta di un argomento che ci porta poche gioie e infiniti dolori. Ma nulla è perduto come spesso accade, anche la cellulite la si può combattere. In estetica sono diversi i centri che posso contare su personale altamente qualificato per questo tipo di trattamento, uno di questi è LEANA BEAUTY LUGANO.

Cosa cura e si cosa agisce questa terapia vacuum? La soluzione si propone rapida e indolore, vacuum terapia è un ottimo alleato per diverse tipologie di inestetismi come la cellulite, l’acne e anche le vene varicose, elimina la flaccidezza, solleva seni e glutei, allevia dolori muscolari, rimodella il corpo dopo il parto e altre particolarità.

Partiamo dalla cellulite, come avviene il trattamento? La cellulite purtroppo si sa è un eccessivo accumulo di tessuto adiposo, in taluni casi può deformare diverse parti del corpo, la pelle poi ai nostri occhi appare ondulata e a buccia di arancia. Vaccum Terapia, stimola la circolazione sanguigna e linfatica, favorendo l’eliminazione delle cellule adipose che trovano spazio più in profondità.

Problema risolto dunque? Assolutamente no, nel senso che per avere risultati sono necessarie alcune sedute e ovviamente i “soliti” accorgimenti. Noi interveniamo sul piano estetico, poi è necessario avere in parallelo uno stile di vita sano e non dimenticarsi mai di svolgere un’attività fisica.

Company Profile LEANA BEAUTY Lugano, qualità e professionalità nei trattamenti estetici. Percorso a 360 gradi per il tuo benessere psico fisico. Ti aspettiamo in un ambiente raffinato e di classe al Central Park di Lugano, a pochi metri dal LAC. Parcheggi a disposizione nell’autosilo interno al complesso. Per info clicca qui

