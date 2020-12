BEAUTY: Il Covid non infetta l’estetica di qualità

PARADISO - Avete presente quando si fa visita ad un amico o parente? Si è spesso avvolti da un’atmosfera accogliente e avvolgente, insomma per dirla tutta ci si sente proprio a casa. L’ambiente che ci circonda mette pace e serenità. All’uscita ci viene da pensare che tornare in quella casa possa essere un’occasione voluta fortemente.

Quello che succede entrando da Alivio Estetica Brasiliana a Paradiso è proprio come visitare la casa accogliente di una persona cara. Certo non ci viene da pensare che siamo nel consueto asettico luogo in cui l’unico rumore di sottofondo è quello di un apparecchio estetico, mischiato alle parole dell’operatrice, ma la sensazione forte e presente è quella di essere nella “casa della bellezza fisica e mentale”.

In pieno periodo di pandemia poi, anche i luoghi non propriamente caldi assumono un’aria ancor più suggestiva, l’esercizio è dunque quello di coniugare tutti i dispositivi sanitari che assicurano la perfetta sicurezza al luogo dove viene trattato e coccolato il nostro corpo.

Tereza Blank, responsabile di Alivio Estetica Brasiliana a Paradiso, ha fatto ancora di più, ha coniugato la sicurezza con la delicatezza di un ambiente “casa”, dove tutti coloro che hanno l’opportunità di recarsi, vivano l’esperienza di essere in un vero “salotto” dove lo stare bene come a casa è al primo posto.

Per concludere questo breve viaggio, consiglio di fare proprio il pensiero di Marilyn Monroe, una delle sue celebri frasi suonava così:” Ho sognato la bellezza per lo più a occhi aperti. Ho sognato di diventare tanto bella da far voltare le persone che mi vedevano passare”. Noi possiamo sognare anche ad occhi aperti, ma sappiate che questo luogo che ho descritto esiste per davvero, ed è facile voltarsi a guardarlo, come è facile sentire il desiderio di tornarci da Alivio Estetica Brasiliana a Paradiso.

Company profile. ALIVIO significa sollievo, liberazione dalla frenesia quotidiana, un soffio di vita su di voi: nella cultura brasiliana, una sensazione capace di riscoprire la nuova bellezza che l'estetica e il movimento ritrovano nel corpo e nella mente. "Non solo un centro, ma una vera e propria filosofia estetica che prende la propria linfa dalle radici brasiliane: in Brasile il culto del bello è uno stile di vita molto sentito, e la bellezza è frutto di un dono naturale, ma anche di una costante cura di sé". Per info clicca qui

