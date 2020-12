Inizia il 2021 partendo dalla tua Immagine

CHIASSO - Il 2020 è stato un anno difficile per ognuno di noi. Ora bisogna reagire e accogliere un nuovo anno e fare in modo che il 2021 sia pieno di gioia e soddisfazione rendendolo vincente anche attraverso la tua Immagine. Ci siamo dovuti confrontare con diversi tipi di restrizioni, abbiamo e stiamo tutt’ora usando la mascherina, oggetto che spesso rovina il make-up di noi donne e cela la parte della nostra bellezza più importante: il sorriso.

Per l’anno nuovo regalati un nuovo look, una nuova te: più forte e decisamente più valorizzata.

La consulenza di immagine completa ti consente di diventare consulente di immagine ti te stessa offrendoti tutti gli strumenti con i quali potrai valorizzarti a 360 gradi, personalizzando il tuo look in base alle tue unyche caratteristiche, partendo dall’analisi del viso, della morfologia del corpo e dei colori saremo in grado di costruire una guida di immagine su misura per TE, con la quale prendere decisioni di stile e d’acquisto che vanno dal make-up, agli accessori, all’abbigliamento.

Regalati una consulenza d’immagine per essere Unyca per un 2021 di successi personali e professionali.

Company Profile - UNYCA è il servizio di consulenza d’immagine e personal shopper, per tutti coloro che desiderano migliorare il proprio stile e valorizzare la propria immagine, sia nella vita privata che in quella professionale. Daniela Placentino dopo un’esperienza ventennale nel settore della moda, si avvicina al mondo della Consulenza di Immagine spinta dalla passione per tutto ciò che è armonia, senso estetico e gusto del “bello”, nonché per una naturale propensione antropologica all’ascolto e all’attenzione per gli altri. Inizia col rinnovare se stessa, e sperimentando così per prima i benefici di un’immagine vincente, struttura successivamente una rete di collaborazioni professionali, operando sia con privati che a fianco di esperti del settore beauty quali hair-stylist, make-up artist, centri benessere, boutique, scuole di formazione ed eventi di moda. Per info clicca qui

