Grazie al Christmas Party il Natale torna a essere magico

LUGANO - Le feste natalizie sono sempre più vicine e con loro aumenta anche la corsa ai regali.

È possibile che un 1 italiano su 6 non dorme la notte per lo “stress da regali”?

È possibile che il 60% di persone considera un “incubo” gli acquisti natalizi?

Con questi presupposti è facilmente intuibile come il Natale possa trasformarsi in un periodo tutt’altro che magico. Fortunatamente c’è chi ha pensato di evitare questo stress creando un evento speciale chiamato Christmas Party.

Si è tenuto il mese scorso in tutti i centri antiage senza bisturi Marco Post.

Il Christmas Party è un momento dove è possibile acquistare anticipatamente i regali di Natale usufruendo di particolari agevolazioni.

Nei centri antiage senza bisturi Marco Post il menù di regali comprendeva una scelta tra trattamenti antiage viso corpo e dei kit di prodotti specifici firmati Marco Post.

Company Profile - Marco Post - The Italian Beauty SPA è la più estesa e specializzata rete di centri antiage in Italia che ad oggi conta oltre 80 centri aperti su tutto il territorio, in continua crescita ed espansione.

La casa madre ha sede a Lugano in Svizzera, ambiente ideale sia per la ricerca in campo cosmetico ed antiage che per i nuovi e ambiziosi progetti di espansione internazionale che l’azienda si pone, orientata ad allargare la propria attività in Europa e nel resto del Mondo.

L’Azienda ed il Marchio, nascono dall’intuizione, dall’esperienza e dai successi ultra ventennali nel campo della consulenza tecnica e manageriale nel settore dell’estetica professionale dei suoi fondatori, Marco Postiglione e Cristina Bortolussi, ad oggi rispettivamente Presidente e Direttore Tecnico della Società.

I nostri centri affiliati utilizzano infatti prodotti, protocolli e macchinari di lavoro unici ed esclusivi, ideati nel centro di ricerca di Lugano e sviluppati in collaborazione con alcune delle più prestigiose università e aziende leader italiane del settore. Per info clicca qui.