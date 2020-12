Mydentity e la nuova dimensione del balayage secondo Prisca Bernasocchi hair expert ambassador

BELLINZONA - Per realizzare un hair color impeccabile servono competenze e prodotti performanti, sicuri sui capelli.

Lo sa bene Prisca Bernasocchi, Hairlover, “mamma orgogliosa” del salone L’Elysee a Bellinzona e brand ambassador Mydentity – la rivoluzionaria linea firmata Guy Tang. Una gamma di prodotti eccellenti pensati per aiutare gli esperti di capelli liberare la propria creatività in modi sempre nuovi e personalizzati.

“I prodotti Mydentity sono unici perché abbattono ogni limite e consentono di svolgere qualsiasi colorazione in modo perfetto e senza sorprese, con risultati duraturi e senza eguali”.

Nessun desiderio di bellezza è impossibile da realizzare, e ogni trend color diventa così un vero capolavoro. Come il balayage, must indiscusso anche per l’inverno 2021.

“Un balayage a regola d’arte richiede tempo. Il primo step è la decolorazione e quella Mydentity ha una texture fantastica, morbida al punto giusto. Ma è possibile miscelare le deco del brand tra loro per adattarle alle esigenze di ogni capello. Poi via di balayage con l’ausilio di cartine, cotonando i capelli e lavorando su ciocche molto sottili. Una volta raggiunta l’altezza di tono desiderata è Olaplex a completare la ‘magia’, rendendo i capelli incredibilmente sani e setosi. Tocco finale: riflessi effetto wow, in armonia con la base della cliente, e sfumature sulle lunghezze con nuance di colori più chiari”.

È così che Prisca crea i suoi magnifici biondi freddi o sabbiati - che non virano verso il verde o l’azzurro, come può accadere con le colorazioni tradizionali – dal risultato raffinato e naturale. Ed è questa la nuova, incantevole, dimensione del balayage.

A cura di Hairlovers

