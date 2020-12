Fedi nuziali: Gli anelli piú richiesti anche in tempi di Covid

BIRONICO - Tra le tante cose da organizzare ed acquistare, di fondamentale importanza restano sicuramente le fedi nuziali, simbolo per eccellenza dell’unione matrimoniale.

Come si sono riorganizzati gli sposi in tempi di pandemia?

Lo chiediamo a Davide Maule, noto artigiano e artista orafo, punto di riferimento per i futuri sposi grazie alla sua particolare ed esclusiva collezione di fedi nuziali artigianali.

“Durante la prima fase della pandemia le coppie che aveva già organizzato e programmato il matrimonio in primavera si sono trovate spiazzate. A causa del lockdown hanno dovuto annullare la cerimonia. I futuri sposi si sono trovati di colpo a decidere se sposarsi comunque appena fosse stato nuovamente possibile o rimandare il tutto a tempi migliori. È così capitato che la maggior parte di loro, appena consentito, ha deciso di sposarsi comunque anche se con qualche restrizione.

L’estate è stata quindi caratterizzata da un boom di matrimoni tutti organizzati in tempi record.

Nello specifico del mio settore posso dire di non aver mai avuto così tante richieste di fedi tutte insieme!

Gli appuntamenti con le coppie erano davvero fittissimi. Lavoro con sposi provenienti da tutta la Svizzera e dal nord Italia. Le fedi che di solito realizzavo nell’arco dell’anno le ho dovute creare in pochi mesi. E’ stata una bella sfida ma la mia piú grande soddisfazione è stata quella di essere riuscito ad accontentare tutti coloro che si sono rivolti a me per far realizzare il simbolo del loro legame che li accompagnerà per tutta la vita.

