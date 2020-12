Il regalo perfetto? Una consulenza d'immagine

CHIASSO - La Consulenza d’Immagine su misura è un servizio completo rivolto a tutti coloro che desiderano migliorare la propria immagine professionale e privata, spiega Daniela Placentino, consulente d'immagine della Svizzera Italiana.

Nell’immaginario collettivo la consulenza d'immagine è un servizio dedicato solo alle donne, ma in realtà sono in molti gli uomini che decidono di concedersi questo regalo. L’obbiettivo di una consulenza d'immagine è quello di valorizzarsi in modo completo ed efficace, studiando e analizzando i colori amici, la forma del fisico e del viso. Attraverso l’analisi dei colori viene consegnata una palette di colori amici personalizzata per abbigliamento e make-up, capace di far risaltare e illuminare il viso della persona. Con lo studio della forma del viso e delle sue caratteristiche viene invece individuato il modo in cui valorizzarsi attraverso accessori, tagli di capelli, pieghe e pettinature - e per gli uomini - attraverso barba, baffi e rasatura.

L’analisi della figura e della persona consente di creare uno stile e un abbigliamento strategico per bilanciare le proporzioni e le linee del corpo, mettendo in risalto i punti di forza.

Per Natale regalati o regala a una persona cara una consulenza d'immagine attraverso la quale vengono insegnate le regole personalizzate per valorizzare la propria immagine a 360 gradi.

Con la consulenza d'immagine completa ti viene consegnata una guida d'immagine che ti consente di diventare consulente d'immagine di te stessa/o. Stop a vestiti appena acquistati abbandonati nell’armadio e a delusioni per tagli di capelli e colore che non ti donano! Impara a essere perfettamente capace di creare look e fare acquisti che ti valorizzano appieno.

Company Profile - UNYCA è il servizio di consulenza d’immagine e personal shopper, per tutti coloro che desiderano migliorare il proprio stile e valorizzare la propria immagine, sia nella vita privata che in quella professionale. Daniela Placentino dopo un’esperienza ventennale nel settore della moda, si avvicina al mondo della Consulenza d'Immagine spinta dalla passione per tutto ciò che è armonia, senso estetico e gusto del “bello”, nonché per una naturale propensione antropologica all’ascolto e all’attenzione per gli altri. Inizia col rinnovare se stessa, e sperimentando così per prima i benefici di un’immagine vincente, struttura successivamente una rete di collaborazioni professionali, operando sia con privati che a fianco di esperti del settore beauty quali hair-stylist, make-up artist, centri benessere, boutique, scuole di formazione ed eventi di moda. Per info clicca qui

