Le emozioni da regalare a Natale

MORBIO INFERIORE - In un periodo in cui l’organizzazione degli eventi è pressoché ferma (per i motivi che ormai tutti sappiamo) e nell’attesa di poter ricominciare a progettare e pianificare i matrimoni del prossimo anno, ho investito le mie energie e la mia creatività dedicandomi all’ideazione e realizzazione d'idee regalo per Natale (ma non solo) rigorosamente fatte a mano, aggiungendo quei dettagli che a me piacciono tanto e che fanno la differenza.

In realtà è una passione che ho da sempre e durante il lockdown di marzo e aprile, insieme a Genevieve di Invicarte, ho dato vita a un progetto che è stato lanciato per la prima volta a maggio in occasione della Festa della mamma. Visto il successo che ha riscontrato, abbiamo pensato di riproporlo anche per il Natale, in una veste festiva.

Le abbiamo chiamate EMOZIONI e sono delle scatole di legno colorate e decorate a mano, che possono essere personalizzate sul coperchio con una breve frase d’auguri o con il nome della persona a cui si regalano.

Contengono dei cuscinetti in tessuto di cotone, imbottiti con trucioli di pino cembro le cui proprietà sono riconosciute da studi scientifici come benefiche e rilassanti.

È stato infatti ampiamente dimostrato che il legno di pino cembro riduce la frequenza cardiaca durante il sonno e regola la circolazione sanguigna. Respirare il profumo del suo legno aiuta a eliminare lo stress e a dormire meglio.

È consigliabile appoggiare il cuscinetto sul comodino, di fianco al letto in cui si dorme, per addormentarsi dolcemente e risvegliarsi con un piacevole senso di benessere ed è adatto anche ai bambini.

A ogni scatola è stato dato un nome, quelle della linea natalizia sono cinque e si chiamano:

FIOCCO DI NEVE, PROFUMO DI CANNELLA, PIZZICO DI MAGIA, POLVERE DI STELLE e BACIO SOTTO IL VISCHIO.

Si possono acquistare direttamente in Atelier oppure ricevere comodamente a casa ordinando dallo shop online del sito www.petalidiriso.com

Perché non c’è niente di più magico che regalare un’emozione.

Company profile – Petali di Riso è uno studio di wedding planning e design che nasce nel cuore del Mendrisiotto dove realizza matrimoni su misura in tutto il territorio della Svizzera Italiana. Tutti i servizi sono completamente personalizzati per soddisfare le esigenze e aggiungere quel tocco speciale al grande giorno. Petali di Riso è a disposizione anche per organizzare Feste di compleanno, Battesimi, Comunioni, Lauree e Feste prèmaman. Da Petali di Riso potrete trovare tutto l’occorrente per il vostro evento. Per info: clicca qui

