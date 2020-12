I segreti per un 2021 all’insegna della massima carica erotica?

LUGANO - Durante questo periodo colmo di sfide vi voglio dare questa chiave di lettura su quali siano le azioni su cui concentrarsi durante le festività e dove dare attenzione nel 2021.

I miei clienti sono persone – uomini e donne - che hanno difficoltà a vivere pienamente la loro intimità in coppia, sono stanchi e stressati. Li aiuto a ritrovare il piacere, vitalità, creatività e gioia nella loro vita.

Avere più voglia di vivere, gioire, sorridere, provare più piacere e rilassamento cambia la vita. La mia missione è cambiare e donare. Sto “aiutando” a cambiare le vite dei miei clienti, e voglio condividere con voi un piccolo segreto, come affrontare al meglio il nuovo anno per migliorare la vostra vita.

La chiave è essere connessi con il vostro vero essere, ma dove si trova? Vicino al cuore… Le decisioni che partono dal cuore sono sempre quelle giuste. Guarda con attenzione il video per capire come connettersi con il cuore e l’anima.

Le essenze su cui dare importanza sono nel nuovo anno sono:

Fiducia in te stesso/stessa,… Assumere la responsabilità per decisioni e essere capace a vedere dove ti hanno portato. Per aumentare più autostima e per avere più chiarezza su cosa hai creato in questo anno, rispondi alle seguenti domande:

3 cose che sei riuscito a fare e concludere nel 2020?

3 cose che ti sono particolarmente piaciute nel 2020?

3 cose che hai imparato nel 2020?

Cosa è diverso adesso rispetto a un anno fa?

Cosa voglio cambiare nella mia vita nel 2021? Qui vai piu in profondità, con queste ulteriori domande: Perché lo vuoi cambiare? Come ti vuoi sentire?

Come mi voglio sentire in 4 ambiti della mia vita? La vita, i sogni, il tempo per me stesso, sapere come mi voglio sentire?

Amore e relazioni, come mi voglio sentire?

Famiglia, bambini, amicizia - come mi voglio sentire?

Missione, lavoro, autorelazione – come mi voglio sentire?

Denaro e abbondanza- come mi voglio sentire?

Quali sono le parole come essenza importanti che voglio vivere nel 2021?

Quello che ho canalizzato per voi sono queste essenze:

Amore per se stessi e per altri. Essere capaci ascoltare gli altri ed essere ascoltato. Decidere di andare più profondamente dentro se stessi. Gratitudine, forte essenza di attirare altre situazioni che desideri. Saggezza, Quale è la tua saggezza che puoi condividere con gli altri? Essere sincero/a con te stesso e con gli altri. Amicizie, investire in amicizie che sono costruttive, darci supporto, essere capaci di perdonare e dimenticare vecchi rancori. Autostima. decidi di darti il giusto valore, apprezzati. Decisione. fare passi avanti. Creatività, essere più creativo e cosi puoi attirare più prosperità. Perseveranza e disciplina. Coraggio e pazienza.

Tutto questo percorso, è necessario affrontarlo con leggerezza e giocosità. Godere il processo del tuo viaggio per una vita più ottimistica e piena di gioia!

Auguro a tutti i lettori, che il nuovo anno sia un piacevole viaggio denso di sensualità e una vita intima appagante, che vi porti più energia vitale

Piu info: www.evasykora.com, www.tantra-expert.com

Company profile - Oggi, dopo più di 15 anni che continuo espandermi in Ecstasy di Tantra, sono la Tantra Expert e la Sex Coach più conosciuta in Svizzera. Ho creato un mio metodo che ho chiamato “Il Risveglio Estatico dei 4 Elementi” con cui ho già trasformato la vita di migliaia di persone risolvendo i loro problemi o aiutandoli ad abbracciare una sessualità più intensa, naturale e profonda. Quello che piace di me e che probabilmente mi rende unica è la mia grande esperienza multi-disciplinare: sono una coach certificata ma anche una esperta in Tantra con 15 anni di pratica, massaggiatrice professionista, body channeler certificata e soprattutto una donna che sa come affrontare ansie, disturbi e problemi sessuali. Tutto in un’unica persona. Ho delle frequenze vibrazionali alte e grazie Body Channeling e ai Lavori Energetici sento e so precisamente dove toccarti, dove portare armonia e dove indirizzare l’energia. So come creare uno spazio sicuro, e con me ti troverai davvero a tuo agio. Questo è fondamentale. Se vuoi davvero risolvere i problemi che senti di avere o quello che non ti soddisfa nella tua vita sessuale scrivimi, da oggi non sei più solo. Ti aspetto! Per info clicca qui.

Scopri le ultime tendenze fashion e lifestyle, clicca qui