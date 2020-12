CR Lab: Da oltre 50 anni il miracolo nell’infoltimento dei capelli

LUGANO - Ci sono immagini che non lasciano alcun dubbio e che all’occhio umano non appaiono “strane”. Si prenda ad esempio una donna che fa un tuffo in mare o in piscina e si asciuga poi i capelli, o ancora un uomo che indossa un casco e si sistema i capelli quando se lo sfila.

E che dire poi, di chi fa una doccia in palestra dopo una seduta di allenamento?

Gesti normali che passano completamente inosservati mi direte.

Già, ma se vi dicessi poi io che chi li fa è diradato o calvo?

So che starete ridendo e dandomi del pazzo, ma vi posso dimostrare che quanto vi dico (e vi scrivo) non è una bella battuta, ma una realtà aggiungendo che si tratta di gesti che si possono fare passando “indisturbati” anche quando i capelli si sono persi parzialmente o anche totalmente. E tutto questo grazie a metodi innovativi e unici i infoltimento come quelli brevettati e certificati di CR Lab.

La prova

Incuriositi dalle miracolose soluzioni lette sull’infoltimento dei capelli di CR Lab, come nel centro di via Zurigo 38 a Lugano abbiamo voluto testare con mano. Abbiamo telefonato allo 091 922 06 06 e abbiamo riservato gratuitamente una visita senza dire che lo scopo era un articolo di giornale. Si sarebbe trattato di un normale controllo come fanno tutti coloro che chiamano CR Lab.

Il Check Up e la prima sorpresa

Entrati dopo averci fatto accomodare essendo alla prima visita ci hanno fatto un check up completo e un’analisi di cute e capelli. In pratica hanno “spaccato i capelli in quattro” e lo hanno fatto nella massima trasparenza senza inventare nulla o millantare cure miracolose. E allora dove sta il miracolo di CR Lab ci siamo chiesti?

E vista la trasparenza dei responsabili abbiamo giocato anche noi a carte scoperte dicendo che eravamo li per un articolo di giornale e che il nostro desiderio era quello di scoprire i miracolosi sistemi di infoltimento brevettati non invasivi: il famoso CNC, la soluzione sia per uomini che per donne brevettata da oltre 50 anni da CR Lab (Cesare Ragazzi Laboratories).

Il CNC

Il CNC (#CNC Capelli Naturali a Contatto) è un sistema che negli ultimi anni si è evoluto tecnicamente e scientificamente fino a essere riconosciuto in Italia dal Ministero della Salute come presidio medico. E’ una soluzione non invasiva, che non richiede un intervento chirurgico e permette di vivere ogni momento della giornata in massima libertà: nuotare, fare sport, anche a livello agonistico, cambiare look, andare in moto e giocare con i propri figli. Un sistema di infoltimento che viene realizzato e integrato presso i centri CR Lab (nel nostro caso quello di via Zurigo 38 a Lugano gestito sapientemente da Stefano Benassi e Viviana Miacola che oltre a Lugano fanno magie anche a Busto Arsizio, Novara e Como).

Con il CNC è possibile riacquistare sicurezza, e naturalità in ogni azione quotidiana, come poter cambiare liberamente look, taglio e colore (meches, shatush) senza essere vincolati a nulla di definitivo. Usare lacche, gel, cera per lo styling personale, shampoo e balsamo, poiché i capelli naturali integrati interagiscono perfettamente con i propri capelli.

E il CNC ci è stato mostrato direttamente su alcuni clienti che da anni utilizzano questo sistema di infoltimento. Nessuno avrebbe mai detto che si tratta di persone calve.

Questo perché il CNC è un metodo di un infoltimento naturale, che prevede la realizzazione di una cosiddetta “epitesi del capillizio” personalizzata in base alle esigenze di ogni singolo cliente. L'epitesi è costituita da materiali dermatologicamente testati e studiati per migliorare comfort e risultato estetico, mentre i capelli veri, sono provenienti da donatori selezionati con caratteristiche simili a quelle del cliente. Una volta completata, l'epitesi viene integrata tramite appositi coesivi testati dermatologicamente presso il Centro di Cosmetologia dell'Università di Ferrara (certificati dalla FDA americana – Food and Drug Administration). Questo sistema consente di trovare una risposta definitiva, personalizzata funzionale ed esteticamente eccellente a diradamenti, alopecia, e calvizie attraverso una soluzione che si integra perfettamente con i capelli naturali e che permetterà di sentirsi di nuovo bene con se stessi e in mezzo agli altri, vivendo con naturalezza ogni momento della giornata.

Ecco questa è stata la nostra giornata in CR Lab.

Una giornata che alla fine ci consente di affermare che per i capelli, i miracoli generalizzati non esistono, ma vengono quotidianamente realizzati su misura da CR Lab che forse non fa miracoli, ma lavora solo in maniera professionale e unica.

Ma a noi piace comunque pensare che loro facciano veri miracoli!

Company profile - Da quasi 50 anni la cura dei capelli è la mission di CRLab che, attraverso sistemi d'integrazione non invasivi, trattamenti e prodotti tricologici d’avanguardia pensati per i problemi di cute e capelli dell’uomo e della donna, si pone un unico obiettivo: prevenire la caduta e mantenere sano e vitale il cuoio capelluto. Per info clicca qui

