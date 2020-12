La nuova dimensione della consulenza hair beauty è SMART

LUGANO - Lo sa bene l’hair expert Marco Pontillo, founder di PHS Parrucchieri, che considera la consulenza il primo imprescindibile step per la buona riuscita del lavoro di hairstylist e - in collaborazione con Hairlovers Academy - ne propone un upgrade più smart che mai!

Durante uno dei più recenti corsi in Academy, Marco spiega che “una hair beauty consulting effettuata nel modo giusto consente di migliorare le performance del salone a 360°: incrementa la soddisfazione delle clienti e, di conseguenza, ne favorisce la fidelizzazione. Inoltre accresce il valore percepito del lavoro degli stylist”.

Ma quando e come una consulenza diventa SMART?

Tutto inizia con l’osservazione e l’ascolto della cliente, non solo nelle parole ma anche nella gestualità reattiva e intuitiva, così da farne emergere i desideri profondi.

Poi è imprescindibile conoscere bene la “materia” – i capelli – e proporre soluzioni realmente in grado di realizzare i desideri emersi. In questa fase sono fondamentali il test stile, il test colore e quello sulla salute dei capelli.

Last but not least, mai dimenticarsi di innovare e raggiungere le clienti in ogni modo possibile: la consulenza beauty può spostarsi online se necessario, senza perdere professionalità ed efficacia.

Tutto tenendo a mente che l’obiettivo della consulenza è la creazione di un progetto beauty personalizzato che duri nel tempo e proponga la soluzione giusta per la cliente, al momento giusto.

Ecco perché il futuro della consulenza in salone è indubbiamente smart!

A cura di Hairlovers Academy

