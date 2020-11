Il “Tea Party”, per un matrimonio intimo e informale

MORBIO INFERIORE - Se vi piace l’idea di una festa di matrimonio diversa dal solito, meno impegnativa ma molto intima, potete organizzare un tea party con allestimenti a tema vintage.

Nella scelta degli ingredienti per organizzare un Wedding Tea Party c’è da sbizzarrirsi: torte, pasticcini, biscotti, cupcakes, macarons, naturalmente diversi tipi di tè, ma soprattutto una cura meticolosa dei dettagli.

La teiera, in particolare, ha un ruolo fondamentale.

Per le varietà aromatizzate e per il tè nero è consigliabile utilizzarla in porcellana, mentre per il tè verde e quello bianco è più indicata una teiera di vetro. Per dolcificare potete offrire miele e zucchero in zollette, fette di limone e latte per aromatizzare.

Per quanto riguarda la scelta della mise en place e delle decorazioni per la tavola sono da prediligere tonalità pastello e tovagliato bianco candido. Se il matrimonio si celebra in inverno o primavera scegliete una location che abbia una veranda, circondata da ampie vetrate, con vista sulle montagne. Un’idea originale e che coinvolgerà gli ospiti, è quella di organizzare una cerimonia del tè seguendo l’antica arte giapponese.

La musica jazz sarà l’accompagnamento musicale perfetto per creare un’atmosfera unica!

A chi invece non vuole rinunciare al classico ricevimento di matrimonio, ma desidera ugualmente un angolino del te, la soluzione perfetta è allestirlo accanto a quello dei digestivi, da degustare dopo il taglio della torta.

Company profile – Petali di Riso è uno studio di wedding planning e design che nasce nel cuore del Mendrisiotto dove realizza matrimoni su misura in tutto il territorio della Svizzera Italiana. Tutti i servizi sono completamente personalizzati per soddisfare le esigenze e aggiungere quel tocco speciale al grande giorno. Petali di Riso è a disposizione anche per organizzare Feste di compleanno, Battesimi, Comunioni, Lauree e Feste prèmaman. Da Petali di Riso potrete trovare tutto l’occorrente per il vostro evento. Per info: clicca qui

