BEAUTY: Luce e idratazione nel nero intenso

BIRONICO - Buongiorno a tutti! Oggi desidero presentarvi la linea cosmetica Nera Lift Anti-âge della casa LABCARE. Ho scelto di parlavi di questo ottimo prodotto dal colore inconsueto per allacciarmi al periodo «nero» nel quale stiamo vivendo sperando di vedere presto la luce in tutti i sensi.

Partiamo dalla pelle visto il tema.

Una linea tutta nera a base di carbone vegetale di bambù e acido ialuronico a tre pesi molecolari che dona luce ed elasticità alle pelli spente e che hanno bisogno di essere idratate e rimpolpate in modo naturale.

Un prodotto faro che reputo molto importante è il trattamento lift anti-age COLLO E DÉCOLLETÉ che rinforza i delicati e fragili tessuti di sostegno del collo e del décolleté. Giorno dopo giorno, regala una progressiva azione rassodante e rimodellante, prevenendo nel contempo la formazione dell’antiestetico doppio mento.

Lo straordinario abbinamento del Carbone Vegetale con l’Acido Ialuronico di tre pesi molecolari sviluppa un’azione levigante sulla pelle minimizzando le piccole increspature superficiali. Il complesso di principi attivi vegetali di questa formulazione cosmetica potenziano l’elasticità e la compattezza della pelle.

Inci

All’interno di questo prodotto c’è Acido Ialuronico (di tre pesi molecolari), estratto di Manilkara, Melograno, Equiseto e Maltodestrine.

La linea è composta da:

Vorrei però sottolineare che sono cosmetici da farmacia ma non si tratta di una linea interamente naturale ma che sfruttano il potere e l’efficacia di alcuni principi attivi naturali e che bandiscono dalle formule Parabeni (aggiunti), Allergeni (nel profumo), Petrolati e ingredienti di origine animale. Inoltre, viene posta particolare attenzione agli aspetti di salvaguardia dell’ambiente, del risparmio energetico e della sicurezza sul lavoro.

Per ulteriori informazioni i professionisti della Farmacia Bernasconi di Bironico sono a tua disposizione (telefono: 0919461220)

