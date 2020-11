Ecco Beauty-Revolution

Valentina Indelicato, designer della moda e armocromista ci presenta Beauty-Revolution, l’innovativo metodo di consulenza che unisce la definizione dell’identità con lo studio dei colori naturali della persona per creare progetti di bellezza autentica per ogni donna.

“Basta shopping “a casaccio”, basta abiti che rimangono nell’armadio, basta incertezza dai parrucchieri, basta trucco che ci penalizza, basta scelte noiose per paura del colore. Il colore non è solo un booster per l’umore ma è anche potere!

Ma andiamo con ordine. Parli di booster per l’umore cosa intendi?

«Viviamo così ingabbiati da stereotipi di bellezza e perfezione che abbiamo quasi paura di ciò che ci rende diversi gli uni dagli altri.

Una consulenza d’immagine che scava oltre la superficie è in grado di aiutare le persone a liberarsi dagli schemi, a esaltare la propria unicità. Riconoscersi. È un viaggio verso una nuova consapevolezza di sé. E credo che questo abbia molto a che fare con la felicità.

Identità e bellezza sono due facce della stessa medaglia».

E il metodo su cosa si basa?

«Beauty-Revolution si basa su: ascolto empatico, definizione dello stile e principi di armocromia.

Armo-cromia significa armonia dei colori: tra i colori naturali della persona e quelli che indossa.

Durante l’analisi armocromatica andiamo a identificare i colori “amici”, quelli che illuminano il volto, donano intensità allo sguardo, creano un effetto make-up naturale e i colori “non amici” che sono invece depotenzianti, invecchiano e ci fanno apparire spenti!

Conoscerli e averne consapevolezza è una grande conquista».

Quanto l’armocromia – e la figura del consulente d’immagine – possono fare la differenza nella creazione di progetti bellezza su misura?

«L’armocromia ha dato una base scientifica al senso estetico di “armonia”. È uno strumento in più che può guidare i professionisti della bellezza verso progetti su misura. Da anni collaboro con estetiste, hairstylist e stilisti e grazie a queste sinergie, dall’ascolto dei loro bisogni ho deciso di organizzare corsi di formazione privati sul metodo Beauty-Revolution. Realizzare i desideri delle proprie clienti è un arte che richiede: attenzione, ascolto, empatia e un bagaglio di nuove conoscenze».

Se vuoi saperne di più contattaci. Siamo a Massagno in via San Gottardo 93 - Hairlovers Academy.