Come e quando realizzare il mini sito web del matrimonio

Negli ultimi anni moltissime coppie di futuri sposi decidono di far realizzare un mini sito web per il matrimonio, si tratta infatti di uno strumento molto utile per tenere gli invitati costantemente aggiornati su tutto ciò che riguarda l'organizzazione delle nozze.

Attraverso il sito parenti e amici avranno la possibilità di vedere tutte le informazioni senza dover interpellare continuamente gli sposi e, attraverso un modulo di contatto, potranno confermare la loro presenza al matrimonio indicando anche eventuali allergie o intolleranze alimentari.

Innanzitutto va sottolineato che il numero ideale di pagine del sito web di un matrimonio è di cinque o sei al massimo.

Naturalmente anche l'impostazione grafica del sito deve seguire il tema e lo stile del matrimonio.

Per cominciare si potrebbe dedicare una pagina alla presentazione della coppia con un breve racconto che descriva la loro storia. Si possono anche caricare foto simpatiche e video così come tutte le informazioni relative alla lista nozze. Naturalmente non possono mancare le indicazioni sulla cerimonia e il ricevimento, come orario e luogo, nonché una mappa con l'itinerario da seguire ed il programma della giornata. Se esiste un dress code da seguire è bene indicarlo.

Il sito web deve essere online solo una volta che saranno definiti tutti i dettagli del matrimonio e al momento in cui verranno spedite le partecipazioni, poiché il link del sito deve essere stampato sugli inviti.

Lo si può lasciare anche per due o tre mesi dopo la data delle nozze affinché gli invitati possano postare un augurio, un saluto o magari le foto che hanno scattato durante la giornata.

E se gli invitati hanno contribuito al viaggio di nozze, perché non condividere con loro le foto della luna di miele, attraverso il mini sito?

