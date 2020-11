Stefania Bordogna, io riparto dal CP BISTROT

TAVERNE - «Chiusa una porta si apre un portone», così recita un famoso detto, ma quello che si è chiuso da qualche tempo non è una porta qualsiasi, ma bensì la porta di uno dei ristoranti più conosciuti e longevi della nostra zona. Un luogo unico che ha conquistato intere generazioni, sotto la regia impeccabile della famiglia Bordogna, in particolare papà Fausto, e negli ultimi anni Stefania e Patrizia, le due sorelle che hanno tenuto alto il nome di famiglia. Per diversi motivi quella porta si è chiusa, e sembra non si riaprirà a breve, almeno con lo stesso nome.

Ma noi adesso voltiamo pagina, e più esattamente apriamo il fatidico portone, dietro il quale ritroviamo Stefania Bordogna, che riparte da un nuovo e stimolante progetto di ristorazione, il “CP BISTROT da Stefy Bordogna” che aprirà le sue porte alla clientela lunedì 9 novembre.

La cucina proposta dallo chef Andrea Cavallasca annovera tra gli altri, la pasta fatta in casa, secondo le ricette apprese negli anni trascorsi accanto ai grandi nomi della cucina Italiana e Internazionale, e come dice bene Andrea: «Uno non può pensare bene, amare bene, dormire bene, se non ha mangiato bene...».

La selezioni dei vini è curata dal Sommelier Alessandro, che spinto dalla passione per il mondo del vino è sempre alla ricerca di nuove e stuzzicanti etichette da proporre ai clienti.

Il “CP BISTROT da Stefy Bordogna” si trova a Taverne, in una posizione strategica in quanto si colloca a pochi minuti dall’uscita autostradale di Lugano nord, esattamente nell’oasi della Scuderia Carlo Pfyffer, un moderno centro ippico vero e proprio, punto di riferimento dell’equitazione nazionale e internazionale. Al suo interno oltre al “CP BISTROT da Stefy Bordogna”, si trova “CP RESORT”, una moderna struttura alberghiera dotata di tutti in comfort per tutti coloro che desiderano soggiornare nella regione sia per lavoro che per piacere.

Per concludere, riprendiamo lo slogan tanto caro a Stefania Bordogna: «Lasciatevi guidare in un’esperienza enogastronomica perché un buon piatto e un buon vino ben abbinati sanno regalare grandi sensazioni».

Ulteriori info: www.cpresort.ch

