Department Store presenta le collezioni colorate per l’inverno

I look più cool li trovate da Department Store Moda Italiana al Centro Manor S. Antonino. Quest’inverno non si rinuncia al colore, rallegrate le giornate fredde con outfit che vi faranno stare al caldo con stile.

I maglioni si tingono di colori decisi come il rosso o il blu e le camicette sono ricche di stampe vivaci. Il floreale in inverno? E’ una tendenza a cui non si può rinunciare!

La scelta di jeans è ampia, i modelli skinny spiccano con inserti dalle lavorazioni originali come borchie o perle.

Il capospalla fa la differenza e rende unico ogni look! Le pellicce sono proposte sia corte in colori vivaci o più lunghe in tonalità naturali, come il beige che è un must di stagione; i cappotti dal taglio classico si distinguono per ricami ricchi di dettagli. Il tocco finale per una mise perfetta? La borsa in tinta!

Non mancano anche gli outfit per la sera: sono elegantissimi gli abiti in maglia aderente color cipria, da abbinare a una stola bordeaux. Anche il nero si ravviva con vestiti ricoperti di paillettes, per un look che vi farà splendere!

Tra i brand presenti nello showroom sono ROBERTA BIAGI, ROCCO BAROCCO, VALENTINO BAG, GIULIA VALLI, LANCETTI e tanti altri.

La moda Made in Italy di DEPARTMENT STORE la trovi nei seguenti punti vendita: Lugano (Corso Elvezia), Serfontana- Chiasso, Centro Manor S. Antonino, Centro Coop Tenero.