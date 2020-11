Beauty: Il massaggio in gravidanza, come coccola e come protezione della pelle

PARADISO - E’ un ingrediente molto importante per le future mamme, così si esprimono i pediatri. I benefici oltre che mentali sono anche un valido aiuto per la pelle, ed elimina la tensione muscolare. Una pratica che ha radici molto lontane, si parla di secoli addirittura.

Tereza, nello studio Alivio Estetica Brasiliana, questa pratica non è una novità

Assolutamente no, conosciamo tutti i problemi che noi mamme abbiamo incontrato durante la gravidanza. A partire dal quinto mese è importante affidarsi ad una professionista, che con la sapienza delle sue mani può donare importanti benefici mentali e anche fisici. Va detto però che questa pratica conosce un grande eco da qualche anno. I motivi sono molteplici, dai ritmi sempre più frenetici che viviamo, gli stessi non coincidono con una gravidanza serena.

Quali sono i benefici principali del massaggio in gravidanza?

Il massaggio in gravidanza risolve e solleva ad esempio da ansia, stress, dolori alla schiena e gambe, può eliminare l’eccesso di liquidi negli arti, migliora l’umore, miglioramento delle funzioni del sistema immunitario e tante altre…

Necessarie anche per il settore beauty delle misure di sicurezza

Da sempre da Alivio Estetica Brasiliana adottiamo un rigido protocollo anti Covid-19. Tra le sue caratteristiche la presa a carico individuale della futura mamma. Questo aspetto ci permette un percorso personale a cui teniamo molto. La seduta e presa a carico individuale, annessa a tutte le misure sanitarie permette di vivere un’esperienza in tutta sicurezza alla futura mamma. Anche il nostro personale (due operatrici) sottostanno alle disposizioni sanitarie. Alle future mamme dedichiamo tutto il tempo necessario, perché per noi non esiste il tempo, ma solamente il loro benessere.

Per concludere Tereza, un mini vademecum sul massaggio in gravidanza

Massaggiare e idratare la pelle regolarmente e giornalmente per tutti i nove mesi è molto importante. Durante la gravidanza, pancia, fianchi, parte bassa della schiena, cosce e gambe sono più chini a smagliature in quanto queste aree devono sopportare lo stress del bambino che cresce. Così, per evitare che la pelle si allunghi e smagli con la formazione di antiestetiche smagliature deve essere idratata due volte al giorno con un prodotto specifico che garantisca la sua penetrazione in profondità nella pelle. Ci tengo a ricordare che non è necessario applicare molta pressione, basta strofinare massaggiando la zona più volte fino a quando il prodotto scompare dalla superficie.

Company profile. ALIVIO significa sollievo, liberazione dalla frenesia quotidiana, un soffio di vita su di voi: nella cultura brasiliana, una sensazione capace di riscoprire la nuova bellezza che l'estetica e il movimento ritrovano nel corpo e nella mente. "Non solo un centro, ma una vera e propria filosofia estetica che prende la propria linfa dalle radici brasiliane: in Brasile il culto del bello è uno stile di vita molto sentito, e la bellezza è frutto di un dono naturale, ma anche di una costante cura di sé." Per info clicca qui

Fashionchannel