Il mio ristorante nel tempo della pandemia

LUGANO/PARADISO - Un cambiamento radicale verrebbe da dire, in soli 12 mesi dalla fascia tanto ambita di Miss Mamma Eleganza, conquistata nel corso dell’edizione 2019 di Miss Mamma Ticino, ad essere confrontata con una realtà che mai nessuno avrebbe potuto prevedere.

Pavlina, come dice Vasco Rossi, “una vita spericolata”…

Parole sante, anche se nei versi della canzone di vasco si dice: “voglio una vita spericolata”, nel nostro caso proprio nessuno ha voluto questa situazione così strana

Un anno con la fascia di Miss Mamma Eleganza…

Il concorso si è svolto ad ottobre 2019, e dopo pochi mesi è arrivata la pandemia, la mia felicità si è dissolta in poco tempo, ma rimane un ricordo indelebile

Pandemia e ristorazione, un binomio che ti preoccupa?

Io e mio marito Salvatore, lo diciamo spesso, “troppo bello per essere vero”. Mi riferisco all’ottima stagione estiva che abbiamo lasciato alle spalle. Tutta una serie di giorni da record di coperti.

Il ristorante Paradiso a Paradiso è molto conosciuto per l’ottima cucina proposta, cambia qualcosa in questo periodo di chiusura alle 23?

Per i nostri cari clienti possiamo dire di anticipare di un poco la loro cena. Per quanto riguarda noi assolutamente no, la nostra passione e l’amore per il cliente rimangono immutati, anzi, abbiamo ancora più motivazione in questo periodo. L’ autunno e l’inverno è un periodo particolare per un ristorante. E’ tempo di selvaggina, gustose fondue e tante altre sfiziose specialità tutte da gustare, rigorosamente seguendo le disposizioni che ci danno i nostri politici e medici.

Company Profile - Il Ristorante Paradiso sorge nell’omonimo piccolo comprensorio alle pendici del Monte San Salvatore. La sua è una lunga storia, iniziata come conosciuto ritrovo per gli amanti della fondue. La sua cucina offre alcune specialità che sono molto apprezzate sia per un pranzo che per una gustosa cena in compagnia. Tra le prelibatezze che si possono gustare anche alla carte, cucina mediterranea, pizzeria e specialità di carne e fondue. L’atmosfera è famigliare e tradizionale, nel suo interno ampio spazio anche per ritrovi numerosi, mentre al suo esterno, la terrazza si affaccia proprio alle pendici del Monte San Salvatore.

