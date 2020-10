Beauty: Una bellezza luminosa combattendo stress e ansia

BIRONICO - È un momento complicato, non solo perché entriamo nella stagione fredda e per molti un po’ triste, ma anche a causa del periodo di grande stress dovuto alle attenzioni accresciute che dobbiamo compiere per combattere il covid che lentamente ci sta togliendo molti dei nostri piaceri che ci rendono naturalmente belli e felici.

Non c’è dubbio: mascherina, distanze da mantenere, disinfettanti, privazioni di molte attività amate e timore della malattia creano ansia e stress che a loro volta sono causa di un cambiamento di natura fisica e psichica al corpo, pelle e capelli, ma soprattutto della mente.

Ecco perché ho scelto di presentarvi l’integratore NUTRI-WHITANIA di Nutriva, fitoestratto naturale che aiuta in caso di stress, stanchezza, scarsa memoria, cattivo umore, difficoltà di concentrazione, insonnia e debilitazione fisica.

È provato che lo stress è un fattore di invecchiamento cutaneo, aumenta l’ormone cortisolo con conseguenze psico-fisiche negative anche sulla salute.

Credo che sia davvero fondamentale in questo periodo proteggere la mente da tutte le situazioni inconsuete che stiamo vivendo.

Assumendo quotidianamente 2 compresse di questo favoloso integratore dal nome esotico (tutto aiuta) favoriremo efficacemente il nostro organismo a stare meglio sia fisicamente che psicologicamente e ad avere una pelle più bella e naturalmente luminosa!

Il sorriso è importante, gioiello inestimabile di serenità, amore e empatia: ritroviamolo ogni volta che togliamo la mascherina! Ne abbiamo tutti bisogno.

Il prodotto è privo di zuccheri, sale, amido, latte e lattoderivati, glutine, lievito, soia, coloranti e aromi artificiali, OGM. Adatto a vegetariani e vegani.

Non esitate a telefonare o a passare direttamente alla nostra FARMACIA BERNASCONI di BIRONICO per informazioni e trovare il miglior integratore per voi. Saremo felici di potervi consigliare al meglio e occuparci della vostra salute e benessere.

Tel : 091/9461220