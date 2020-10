Arredare per passione da ben 15 anni

LUGANO -

Monica, arredare nasce davvero da una semplice idea oppure c’è di più?

Il tutto inizia quando da adolescente scelgo di seguire la scuola di disegnatrice d’arredamenti. Alla fine del percorso di studio/formazione ho continuato per poco tempo a “progettare su carta”. Lavoravo con/per mio papà e ho iniziato così a occuparmi di diverse attività e mansioni legate alla decorazione. Per poi arrivare nel 2005 (dal momento in cui mio papà si è ritirato) ad aprire il mio proprio showroom, affiancata da mio marito. Tante responsabilità, tante preoccupazione ma tante soddisfazioni.

Come è cambiato il cliente nel corso degli anni?

Ci sono vari tipi di clienti con comportamenti e atteggiamenti diversi. Quello che si lascia consigliare e quello che invece sa benissimo quello che vuole. Quello gentile e quello arrogante. Ma questo è sempre stato così. Ciò che più è cambiato è lo stile di arredamento e decorazione richiesto. E noi ci adeguiamo all’esigenza, seguendo il cliente con professionalità, pazienza e attenzione. Indifferentemente dall’entità del lavoro.

L’Interior design è una cosa seria ma è anche simpatia, divertimento e curiosità, l’oggettistica identifica un modo di essere o sbaglio?

L’ho già detto e mi ripeto, il lavoro è un divertimento. Con il cliente non c’è solo (nella maggior parte dei casi) un rapporto di lavoro. Si crea un rapporto di simpatia e amicizia.

Tra 15 anni Idea Arredamenti come sarà?

Sarà un bel ricordo!

Conosciamo Monica, Il tuo spazio di casa preferito?

Mi piace cucinare, dunque posso rispondere con “La Cucina”, dove trascorro tanto del poco tempo libero che ho!

Il lavoro che ti ha dato più felicità?

Felicità è fare bene il mio lavoro divertendomi. Felicità è saper abbinare il lavoro e la vita privata, traendone sempre delle soddisfazioni.

Company profile – IDeA Arredamenti a Lugano nasce nell'ottobre 2005 con la direzione di Monica Spirig Papini. Nello showroom di via Pessina offre una vasta scelta di tessuti, passamanerie, mobili d'antiquariato, stampe antiche, letti, divani, oggettistica e un servizio completo per la realizzazione di arredamenti interni, continuando con passione l'esperienza maturata in più di 30 anni di attività presso il negozio del padre nella ditta Kurt Spirig SA. L'attività spazia dalla semplice vendita di articoli da regalo fino alla completa assistenza per arredamenti interni e/o ristrutturazioni. Per info clicca qui

fashionchannel