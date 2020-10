L’arte orafa, da Bironico al mondo

BIRONICO - Nel suo atelier di Bironico nascono gioielli unici venduti in tutto il mondo, ci spieghi questa scelta logistica lontano dai riflettori

Cercavo da tempo una location così. Il mio atelier si trova all'interno di un'antica dimora storica del 600, spessi muri in sasso e soffitti in legno secolare, sentivo l'esigenza di lavorare in un luogo particolare, intriso di storia e tradizione che mi desse ispirazione e facesse da filo conduttore alla mia filosofia creativa. Anche i clienti che visitano il mio atelier restano piacevolmente affascinati.

Dunque la tradizione è la sua filosofia

La tradizione e l'artigianato stanno morendo. I grossi brand hanno monopolizzato, meccanizzato e serializzato tutto in gioielli creati in stampa 3D. Ho lavorato molti anni come orafo e designer per alcuni dei grossi nomi che tutti conosciamo ma sono scappato da quel mondo.E' diventato come una catena di montaggio, il gioiello non è questo. Io creo ancora gioielli con le mie mani e con l’ausilio degli attrezzi del mestiere come tradizione comanda ma soprattutto con grande passione.

La sua clientela tipo qual è?

Lavoro con diverse gioiellerie sia in Svizzera che nel mondo, hanno un pubblico alla ricerca di gioielli unici, conoscono la mia arte, sanno che lavoro a mano e mi cercano per sottopormi i loro progetti o quelli dei loro clienti. Lavoro molto bene con la clientela locale che mi richiede gioielli su disegno e custom made. Ai giovani ho dedicato una collezione di anelli di fidanzamento e fedi nuziali molto particolari, un modo per farli entrare nel mio mondo e renderli sensibili al vero gioiello d'arte.

Company profile – Benvenuti nel mondo di Davide Maule, Maestro Orafo di professione, scultore per passione; un universo fatto di creatività, estro e fantasia.

Attraverso il suo ideale percorso d’Arte affronterete un immaginario viaggio al centro della natura che vi condurrà in fondo al mare di perle e coralli, sulla cima di un vulcano dove l’oro è scolpito come lava o sulla sponda di un lago di acqua marina e diamanti fino ai tropici dai caldi e brillanti colori delle gemme preziose.

