La versione sostenibile dell'ombrello è in sughero

Avresti mai detto che esiste un ombrello realizzato in sughero? Lo sapeva bene, in un certo senso anche Wang Chi, che diceva: «L'uomo coraggioso ama sentirsi la natura sulla pelle». Nel nostro caso più che sulla pelle diciamo sopra la testa. È sicuramente un oggetto che si distingue ed è, come si dice, amico dell’ambiente.

Per capire meglio il fenomeno dell’ombrello vegan, ci siamo rivolti a Silvana, ideatrice di biocorkdesign.ch (Atelier di Paradiso, specializzato in articoli fashion, rigorosamente in sughero). «Nel caso dell’ombrello in sughero, un articolo indirizzato ad una donna attenta alle nuove tendenze, sempre alla moda, al passo con i tempi e rispettosa dell’ambiente. Tutti gli articoli in sughero, come borse, borsette, cappelli e anche scarpe, renderanno unico il suo modo di vestire. Sono i dettagli che fanno la differenza e noi ti proponiamo di farlo in maniera del tutto naturale» - conclude Silvana-

