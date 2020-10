Il divano ti sta facendo invecchiare prima del tempo

LUGANO - Dopo una giornata impegnativa a tanti piace arrivare a casa e rilassarsi sul divano.

Spesso e volentieri la posizione più usata è quella “incassata” con il bacino più in basso delle gambe, in questo modo la curvatura fisiologica della colonna vertebrale non viene rispettata, apportando l’irrigidimento della zona dorsale e lombare.

Tale situazione andrà a inibire l’azione pulente della linfa dalle scorie accumulate nei tessuti. In questo modo si scatenerà il processo d’invecchiamento precoce.

Si può sapere qual è la vera età della pelle?

Sì, grazie a un check-up viso. All’interno del trattamento Beauty Reset, di Marco Post, vi è una vera e propria Consulenza estetica avanzata personalizzata di un’ora. Dove verranno individuate le cause che generano gli inestetismi e l’invecchiamento precoce della pelle. Fino ad arrivare alla soluzione per ottenere un ringiovanimento efficace, duraturo e naturale.

